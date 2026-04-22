El Ayuntamiento de Pamplona aprueba una oposición de dos plazas de titulado superior en medio ambiente

PAMPLONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la convocatoria para la provisión mediante oposición de dos plazas del puesto de trabajo de titulado superior en medio ambiente al servicio del Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos autónomos. Las dos plazas, una en turno libre y otra en turno de promoción, son de régimen funcionarial y nivel A. La oposición dará comienzo a partir del mes de diciembre.

Para ser admitidas a esta convocatoria, las personas aspirantes deben reunir los requisitos de nacionalidad, edad y capacidad física y psíquica para ejercer las funciones del puesto, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

Además, los aspirantes deben hallarse en posesión del título de grado universitario en Ciencias Ambientales, Biología, Ciencias Experimentales, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agrónoma con el itinerario de ingeniería rural, Ingeniería superior de Montes, Ingeniería Forestal y del Medio Natural o una titulación declarada equivalente. Asimismo, no deben hallarse inhabilitadas ni suspendidas para el ejercicio de funciones públicas y no deben haber sido separadas del servicio de una Administración Pública.

Quienes aspiren al turno de promoción, además de los requisitos anteriores, deben tener la condición de personal fijo perteneciente a cualquier Administración Pública de Navarra, pertenecer al mismo o inferior nivel al de las plazas convocadas y tener cinco años de antigüedad reconocida en las Administraciones Públicas u ocho años en el caso de los Cuerpos de Policía de Navarra. Los requisitos deben poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y hasta la toma de posesión de la plaza.

El plazo de inscripción a la convocatoria se iniciará una vez que se publique en el Boletín Oficial de Navarra. La inscripción tendrá que hacerse de forma telemática, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Pamplona. Las bases se podrán consultar también en el apartado 'Empleo público' de la web municipal. La tasa que las personas aspirantes deben abonar en concepto de derechos de examen y formalización de expediente es de 26 euros.

La oposición constará de una prueba, que contendrá dos partes. La primera de ellas, de carácter teórico, consistirá en contestar por escrito, durante un tiempo máximo de 120 minutos, a un cuestionario tipo test de un máximo de 100 preguntas con varias alternativas de respuesta para cada pregunta, de las que sólo una será válida, sobre las materias contenidas en el temario. La puntuación máxima del ejercicio será de 60 puntos. Quedarán eliminadas las personas aspirantes que no alcancen 30 puntos en el ejercicio.

La segunda parte consistirá en resolver, por escrito o por ordenador, dos casos prácticos con preguntas de desarrollo que propondrá el tribunal relacionados con la materia incluida en el temario. Serán convocadas a exponer y defender oral y públicamente el caso teórico-práctico las 30 personas del turno libre que, habiendo aprobado el ejercicio, hayan obtenido las calificaciones más elevadas en la realización de la segunda parte de la prueba, así como todas las personas del turno de promoción que hayan aprobado. La exposición oral se desarrollará por espacio máximo de 10 minutos, pudiendo el tribunal realizar preguntas por espacio de otros 10 minutos.

La puntuación máxima de este segundo ejercicio será de 40 puntos. De los 40 puntos, 30 corresponderán a la parte escrita y 10 a la exposición oral. Superarán la prueba aquellas personas que obtengan al menos 15 puntos en la parte escrita y 5 puntos en la exposición oral. La parte escrita de ambas pruebas se llevará a cabo por el sistema de plicas.