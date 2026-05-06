El Ayuntamiento de Pamplona asume el mantenimiento de los jardines y las zonas verdes del parque de las Pioneras

PAMPLONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El pasado 15 de abril el Ayuntamiento de Pamplona asumió el mantenimiento del parque de las Pioneras de Lezkairu. Desde entonces, una quincena de personas del Servicio de Jardines, divididas en varios equipos de trabajo, está realizando sobre el terreno diferentes actuaciones para adecentar el parque. Se llevan a cabo labores de mantenimiento como reprogramación en el sistema de riego, y labores de desbroce y siega en las zonas verdes, así como en la limpieza de espacios, materiales y elementos del parque.

Tras dichas labores de mantenimiento de la jardinería, el Ayuntamiento prevé acometer, con cargo a la garantía de ejecución de la obra depositada en su momento por Acciona Infraestructuras S.A, trabajos de jardinería que han sido mal ejecutadas por la contrata. Esos trabajos se han cuantificado en 38.774,87 euros conforme al informe técnico del Ayuntamiento.

En concreto, esas actuaciones se refieren a la reposición de las marras de arbolado debido a un mal procedimiento de plantación y conservación y a la puesta a punto del sistema de riego tras detectarse roturas, tuberías sin protección o arquetas colonizadas que impiden el correcto mantenimiento de la red. También se han detectado superficies que no han sido replantadas con vivaces herbáceas, que se encontraban colonizadas por adventicias o zarzas.

NUEVE AÑOS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y DE SU MANTENIMIENTO

En junio de 2013, Acciona Infraestructuras SA resultó adjudicataria del contrato de obras para la modificación del proyecto de urbanización del entonces parque Norte de Lezkairu, con un plazo de ejecución de 11 meses y un presupuesto de 2,9 millones, IVA excluido. El contrato incluía las obras de ejecución del parque y también las labores de mantenimiento del mismo durante el periodo de garantía.

Según ha informado el Ayuntamiento, la adjudicataria se comprometió, entre otras cuestiones, a ampliar el período de garantía hasta alcanzar un plazo de 9 años y, por tanto, a realizar las labores de mantenimiento también durante esos 9 años. Tras la ejecución de las obras, el 15 de abril de 2014 se firmó el acto de recepción de las obras de urbanización y dio comienzo el plazo de 9 años de garantía.

El 11 de diciembre de 2025 Acciona presentó un escrito en el registro municipal para liquidar el contrato solicitando que se le devolvieran los avales depositados. El Ayuntamiento ha informado de que a este escrito se le dio respuesta trasladando a la contratista que no procedía la devolución de la garantía hasta que "se subsanaran las deficiencias reflejadas en diversos informes técnicos que se les habían remitido". Algunas actuaciones se han ejecutado correctamente, pero otras no, por lo que el Ayuntamiento de Pamplona las está llevando a cabo con cargo a esa partida económica de la garantía, ha expuesto.