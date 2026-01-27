Ayuntamiento de Pamplona ayuda a diez familias afectadas por los incendios en Buztintxuri y en Rochapea

Incendio en la avenida Marcelo Celayeta. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha proporcionado ayuda a diez familias afectadas por los incendios de sus viviendas en los barrios de Buztintxuri y Rochapea. Algunas unidades familiares han necesitado del apoyo del Área de Acción Social para el alojamiento y la manutención, sobre todo en los casos en que las familias tienen menores, por las consecuencias del incendio y las distintas coberturas ofrecidas por los seguros.

El fuego en el bloque de Buztintxuri, ocurrido el 28 de octubre de 2025, afectó a las tres familias que compartían rellano con la vivienda siniestrada. En los primeros días, las tres unidades se alojaron en habitaciones cedidas por vecinos, de forma provisional, pero después solicitaron ayuda al Consistorio, que les facilitó alojamiento y manutención en un establecimiento hotelero; además de cubrir estas necesidades básicas, se ha tratado de apoyar emocionalmente a las familias, según ha informado el Ayuntamiento. El coste de esta ayuda será reclamado al seguro correspondiente.

En el incendio del bazar de Rochapea, del 26 de noviembre, resultó afectado todo el edificio y se está atendiendo a siete familias desde la Unidad de Barrio y a través de figuras técnicas. Tres de las familias, que suman 16 personas, se alojan en hoteles, a través del Ayuntamiento, mientras intentan encontrar vivienda en alquiler. Otras familias se han alojado con familiares y dos han encontrado vivienda en alquiler, cubiertas en parte por su seguro.

Algunas de las familias afectadas por el fuego en Rochapea aún no han podido regresar a sus domicilios, sin que haya fecha establecida para el desescombro del edificio, si bien han podido acudir acompañadas para retirar enseres y objetos personales. Las viviendas afectadas corresponden a los números 100, 102 y 104 de la avenida de Marcelo Celayeta y a los números 15, 17 y 19 de la calle Vidángoz.

La Oficina de Atención a las Víctimas de Policía Municipal de Pamplona ha atendido de forma personalizada a todas las unidades familiares e informa de las novedades que se van produciendo. Además, Policía Municipal ha reforzado la vigilancia en la zona, principalmente en el turno de noche, para evitar intrusiones en el edificio, que se encuentra tapiado hasta que se proceda al desescombro.

Asimismo, la tenienta de alcalde Garbiñe Bueno Zabalza, el concejal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Endika Alonso Irisarri, y mandos de Policía Municipal de Pamplona, han mantenido un encuentro con representantes de las familias afectadas para trasmitirles el apoyo municipal y dar cuenta de las acciones realizadas hasta la fecha, así como para ponerse a su disposición en todo lo que es competencia municipal.