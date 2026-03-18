El Ayuntamiento de Pamplona celebra los 30 años del Programa Municipal de Cooperación Internacional

PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Treinta años de compromiso con la solidaridad' es el lema con el que el Ayuntamiento de Pamplona quiere celebrar las tres décadas del Programa Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo. Desde que se puso en marcha en 1996, ha destinado 41,5 millones de euros a la realización de más de 3.000 proyectos de diferente índole.

El concejal delegado de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento, Mikel Armendáriz, y la técnica municipal de Cooperación Internacional, Lorena Cardenal, han presentado el programa de actividades y acciones previstas para celebrar estas tres décadas de solidaridad municipal. Se ha confeccionado un programa estructurado en tres ejes, institucional, comunitario y comunicativo, con el objetivo de dar a conocer a la sociedad esa labor de cooperación y que ha involucrado a diferentes áreas municipales como Cultura, Comercio, Juventud, Mayores o Infancia.

El Programa Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo ha permitido al Ayuntamiento de Pamplona tejer una red con más de 230 asociaciones y entidades socias internacionales a través de las cuales se han llevado a cabo los proyectos financiados. Los más de 3.000 proyectos han implementado actuaciones en un centenar de países de todo el mundo, especialmente en África y en América Latina. Esos proyectos abarcan ámbitos relacionados con la cobertura de necesidades básicas, con el desarrollo rural y agrícola, con la salud sexual y reproductiva, con la protección del medio ambiente o con el apoyo a la gobernanza y la sociedad civil.

La historia de la cooperación internacional municipal se remonta a 1996, con la firma de los primeros convenios de colaboración. Se destinaron entonces 62.081.250 pesetas. En 1998, el Ayuntamiento de Pamplona amplió su compromiso solidario a situaciones puntuales y urgentes a nivel internacional, que también debían atenderse con dinero público. En el año 2000 se firmó por primera vez el convenio de colaboración con la Coordinadora de ONGD que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional y la educación para el desarrollo. A partir de 2001, las actividades de cooperación internacional no solo miran fuera, sino que también se organizan en Pamplona con el fin de ayudar a entender realidades y contextos de otros países.

CERTAMEN LITERARIO, ESCAPE ROOM, CLUBES DE LECTURA

La celebración busca acercar la realidad de la cooperación internacional a todo tipo de públicos. Se han organizado actividades dirigidas a público infantil y a la juventud, como el tradicional certamen literario juvenil que se dedicará este año, excepcionalmente, a la cooperación al desarrollo o como un escape room temático en la Casa de la Juventud. Los campamentos urbanos de Semana Santa tendrán una temática vinculada a la cooperación internacional. Para personas mayores, se ha previsto la actividad 'Café de la reminiscencia' en Geltoki.

La Red de Bibliotecas de Navarra, en sus centros de Pamplona y Comarca, dinamizará sus clubes de lectura mediante una selección técnica especializada de obras sobre cooperación internacional, ayuda al desarrollo o países más necesitados. Esta propuesta incluye una serie de ejercicios diseñados específicamente para analizar los argumentos de los libros de manera amena, "permitiendo a la población descubrir y valorar la trayectoria de 30 años de cooperación del Ayuntamiento de Pamplona a través de las historias y contextos que se presentan en las lecturas".

Durante la celebración del Día del Libro y de la Flor el próximo 23 de abril, la ONGD Saharako Kabiak gestionará el tradicional puesto de venta de flores. La recaudación que obtenga se destinará íntegramente a la compra de libros para las cinco bibliotecas que la entidad coordina en las wilayas del Sáhara. Asimismo, se dará visibilidad a las ONGD que promueven la moda sostenible durante el desarrollo de la Navarra Fashion Week en otoño.

RECEPCIÓN INSTITUCIONAL Y GALA EN EL MES DE OCTUBRE

El viernes 16 de octubre, víspera del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se celebrarán los actos centrales de este aniversario del programa de cooperación internacional municipal. Por la mañana, tendrá lugar una recepción institucional en la Casa Consistorial a representantes de entidades del sur, poniendo en valor de esta forma el intercambio y la cooperación directa con los países receptores de la ayuda concedida por el Ayuntamiento.

Por la tarde, Civivox Pompelo acogerá una gala en la que se recorrerán las tres décadas de solidaridad municipal. El acto central será la proyección del vídeo elaborado para la ocasión que, más allá de las cifras municipales de cooperación al desarrollo en estos años, mostrará testimonios directos de cooperantes, de personal técnico y de personas de las comunidades receptoras, reflejando así el impacto real de la ayuda del Ayuntamiento de Pamplona en sus vidas y en los lugares a los que ha llegado. La gala incluirá una entrega de premios, un desfile de ropa de segunda mano, una sesión con DJ y otras sorpresas.

CAMPAÑA INFORMATIVA EN VILLAVESAS

En colaboración con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y la empresa Moventis TCC que gestiona el transporte urbano comarcal, se va a llevar a cabo durante estos próximos días una campaña informativa para dar a conocer a la sociedad la labor realizada por el Ayuntamiento de Pamplona en estas tres décadas. A través de perchas en el interior de las villavesas, se podrán conocer los principales hitos del trabajo municipal en torno a la cooperación internacional desde ese año 1996.

Dentro de las acciones de comunicación de este aniversario, se encuentra también la elaboración del vídeo resumen de los treinta años de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Pamplona. Además de proyectarse en la gala del mes de octubre, se utilizará para su difusión en los mupis digitales, en exposiciones, en redes sociales, en la web municipal... El vídeo se concibe como un repaso histórico del impacto generado por las ayudas, con testimonios en primera persona.