El Ayuntamiento de Pamplona se concentra como muestra de repulsa ante la presunta agresión sexual cometida en Aranzadi

Imagen de la concentración - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA-GORKA BEUNZA

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La corporación municipal del Ayuntamiento de Pamplona, encabezada por el alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, ha mantenido este lunes una concentración silenciosa como muestra de repulsa ante la agresión sexual denunciada por una mujer en la zona de Aranzadi.

La Junta de Portavoces del Consistorio ha aprobado una declaración en la que todos los grupos políticos muestran su "total rechazo" ante esta presunta agresión, que se está investigando.

En un primer punto, se muestra el "total rechazo y repulsa ante la agresión sexual sucedida en Pamplona" y se traslada el "absoluto apoyo y solidaridad con la mujer, además de máximo respeto por la preservación de sus derechos e intimidad".

"Nos reafirmamos en nuestro rechazo a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca en nuestra ciudad y nos comprometemos en trabajar para erradicar las agresiones sexuales, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos y contextos", recoge la declaración.

En un tercer punto, se invita a la ciudadanía a que se "muestre activa frente a la violencia y las agresiones sexistas", y en cuarto lugar se reitera el "firme compromiso" con "la lucha contra las agresiones sexistas". "Apostamos por una ciudad libre para las mujeres y continuar trabajando por la consecución de la igualdad real entre mujeres como vía inequívoca para acabar contra todo tipo de violencia contra las mujeres", continúa el texto.