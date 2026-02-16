El Ayuntamiento de Pamplona convoca una oposición para la cobertura de 16 plazas de trabajador social

PAMPLONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de 16 plazas para el desempeño del puesto de trabajador o trabajadora social al servicio del Consistorio y de sus organismos autónomos.

Se prevé que la oposición se desarrolle a partir del mes de octubre. El plazo de inscripción comenzará una vez que la convocatoria se publique en el Boletín Oficial de Navarra.

Se convocan 16 plazas de régimen funcionarial y nivel retributivo B, que serán las resultantes del concurso de traslados ya aprobado. Seis plazas se destinan al turno libre, otras seis al turno de promoción, tres al turno reservado para personas con discapacidad y una plaza para el turno reservado para mujeres víctimas de violencia de género.

Para el turno libre se exigen requisitos de nacionalidad, edad, capacidad física y psíquica y no hallarse inhabilitada, suspendida o separada del servicio de una administración. Se debe contar con el título de Grado en Trabajo Social o equivalente.

Las personas aspirantes al turno de promoción, además de los requisitos anteriores, deben tener la condición del personal fijo perteneciente a cualquiera de las Administraciones Públicas de Navarra y no hallarse en situación de excedencia voluntaria o forzosa, excepto en situaciones de excedencia voluntaria para el desempeño de otro puesto de trabajo fijo o temporal en el Ayuntamiento de Pamplona.

Deben también pertenecer al mismo o inferior nivel a las plazas convocadas y tener cinco años de antigüedad reconocida en la administración u ocho en el caso de los cuerpos de Policía de Navarra.

La inscripción se puede realizar de forma telemática a través del apartado de 'Convocatorias de empleo público' de la página web www.pamplona.es y tiene un coste, en concepto de derechos de examen y formalización de expediente, de 22,85 euros.

TRES PRUEBAS EN LA OPOSICIÓN

La oposición constará de tres pruebas eliminatorias. La primera de ellas será un cuestionario tipo test, de carácter teórico, sobre las materias contenidas en el temario anexo a la convocatoria.

Serán preguntas tipo test con varias alternativas de respuesta para cada pregunta, de las que sólo una de ellas será válida. La puntuación máxima será de 40 puntos y eliminará a quienes no alcancen los 20 puntos.

La segunda será una prueba teórico-práctica de resolución de supuestos tipo test. Se deberá contestar por escrito a supuestos planteados por el Tribunal, con preguntas tipo test, relacionados con las materias contenidas en el temario y sobre los conocimientos necesarios para el desarrollo de las funciones propias del puesto de trabajo. La puntuación máxima será de 40 puntos, eliminando a quien no llegue a 20 puntos.

La tercera prueba consistirá en un test de competencias personales a través de cuestionarios de personalidad general, de competencias laborales y/o de aptitudes para la determinación del grado de adecuación de las personas aspirantes a las exigencias del perfil competencial del puesto de trabajo.

La puntuación máxima del ejercicio será de 20 puntos y quedarán eliminadas las personas aspirantes que no alcancen 10 puntos.