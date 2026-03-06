El Ayuntamiento de Pamplona convoca una oposición para la cobertura de dos plazas de técnico superior de archivos

Archivo - Imagen del archivo municipal de Pamplona - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha convocado una oposición para la cobertura de dos plazas de técnico superior de archivos. Se trata de dos plazas de régimen funcionarial y nivel retributivo A, que serán las resultantes del concurso de traslados convocado el pasado mes de febrero.

Se prevé que las pruebas de la oposición comiencen a partir del mes de septiembre. El 25 de marzo finaliza el plazo para apuntarse a la oposición. Se convocan dos plazas, una de turno libre y una de turno de promoción.

Quienes aspiran a la plaza de turno libre deben cumplir los requisitos de nacionalidad, edad, capacidad física y psíquica para ejercer las funciones del puesto de trabajo y no tener inhabilitación, suspensión o separación del servicio de una administración pública.

Se exige, además, tener el título de Grado Universitario en Historia, Filosofía, Ciencias de la Información, Derecho, Filología o Antropología, o de una titulación declarada equivalente.

Quienes opten a la plaza del turno de promoción deben tener la condición de personal fijo perteneciente a cualquiera de las Administraciones Públicas de Navarra y no hallarse en situación de excedencia voluntaria o forzosa, excepto cuando la persona en situación de excedencia voluntaria se encuentre prestando servicios en otro puesto de trabajo de carácter fijo o temporal en el Ayuntamiento de Pamplona.

Asimismo, deben pertenecer al mismo o inferior nivel al de las vacantes convocadas y tener cinco años de antigüedad reconocida en las Administraciones Públicas u ocho años en el caso de los cuerpos de Policía de Navarra.

Las inscripciones a la convocatoria se deben realizar de forma telemática a través del apartado 'Convocatorias de empleo público' de la web municipal.

Las bases de la convocatoria y el temario se pueden consultar en el Boletín Oficial de Navarra de 5 de marzo de 2026 y en www.pamplona.es. La tasa que se debe abonar en concepto de derechos de examen y formalización de expediente asciende a 26 euros.

TRES PRUEBAS

Todas las pruebas que conforman la oposición se llevarán a cabo por el sistema de plicas. La primera prueba constará de dos partes: una primera, con un cuestionario de un máximo de 20 preguntas tipo test de la parte del temario relativa a legislación y, una segunda, con un cuestionario de preguntas de respuesta breve sobre las materias contenidas en la parte relativa a historia e instituciones.

La puntuación máxima será de 30 puntos, con 10 puntos para la parte de legislación y 20 para la historia e instituciones. Quedarán eliminadas las personas aspirantes que no obtengan, al menos, el 50% de puntuación máxima en cada parte.

En la segunda prueba, de carácter teórico, se desarrollarán dos temas, uno de entre los comprendidos en el temario sobre Archivística I y el otro de entre los comprendidos en la parte de Archivística II.

Se escogerán sorteo dos temas de cada una de las partes señaladas, debiendo las personas aspirantes desarrollar únicamente uno de ellos a su elección. La puntuación máxima de esta segunda prueba será de 40 puntos. Cada tema tendrá una puntuación máxima de 20 puntos y se deberá sacar al menos 10 puntos en cada uno de ellos.

La tercera y última prueba tendrá carácter teórico-práctico. Consistirá en desarrollar y resolver por escrito dos ejercicios teórico-prácticos planteados por el tribunal, relativos a documentación custodiada en el Archivo Municipal de Pamplona, relacionados con la planificación, gestión y ejecución de procesos o servicios archivísticos y sobre los conocimientos necesarios para el desarrollo de las funciones propias del puesto de trabajo. La prueba tendrá una puntuación máxima de 30 puntos, necesitando 15, para aprobar y seguir en el proceso.