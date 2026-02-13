El Ayuntamiento de Pamplona convoca una oposición para la cobertura de una plaza de auxiliar de zoonosis

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Pamplona - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA-JESÚS M GARZARON

El Ayuntamiento de Pamplona ha convocado una oposición para la provisión de una plaza para el puesto de trabajo de auxiliar de zoonosis. Se trata de una plaza convocada en el turno libre, de régimen funcionarial y nivel retributivo D.

El 4 de marzo finaliza el plazo para presentar las solicitudes de forma telemática a través del apartado de 'Convocatorias de empleo público' de www.pamplona.es. La oposición dará comienzo a partir del mes de septiembre de 2026.

Para poder apuntarse a la convocatoria, se exigen los habituales requisitos de nacionalidad, edad y capacidad física y psíquica para el ejercicio de las funciones del puesto de trabajo, así como no hallarse inhabilitada ni suspendida para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido separada del servicio de una Administración Pública.

Además, las personas aspirantes deben poseer el título de Graduado en ESO, Graduado Escolar, Formación Profesional de Grado Medio o título declarado equivalente y contar con carné de conducir tipo B.

La tasa a abonar en concepto de derechos de examen y formalización de expediente es de 10,40 euros, que se pagarán vía telemática en el momento de formalizar la solicitud.

Las bases de la convocatoria se pueden consultar en la página web municipal y en el Boletín Oficial de Navarra número 31 de este pasado 12 de febrero.

DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN

La oposición constará de dos pruebas. La primera será de carácter teórico, a través de un cuestionario de un máximo de 60 preguntas tipo test con varias alternativas de respuesta para cada pregunta, de las que solo una será válida, sobre las materias contenidas en el temario que figura en el anexo de la presente convocatoria.

Se reparten un máximo de 60 puntos. Quedarán eliminadas las personas aspirantes que no alcancen 30 puntos en el ejercicio. No obstante, a la segunda prueba solo podrá acceder un número máximo de 50 personas aspirantes.

La segunda prueba consistirá en la realización de pruebas prácticas de manejo de perros y gatos en el Centro de Atención a Animales de Pamplona.

El tiempo máximo de que dispondrán las personas aspirantes para la realización del ejercicio será determinado por el tribunal antes de su comienzo. La puntuación máxima de la prueba será de 40 puntos. Quedarán eliminadas las personas aspirantes que no alcancen 20 puntos en el ejercicio.