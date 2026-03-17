El Ayuntamiento de Pamplona convoca una oposición para cubrir dos plazas de titulado de Grado Medio para jardines

Imagen de un parque de Pamplona - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 25 de marzo finaliza el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria mediante oposición, de dos plazas del puesto de trabajo de titulado Grado Medio (jardines), de régimen funcionarial y nivel B.

Las dos plazas, una en turno libre y una en turno de promoción, están adscritas al área de Conservación Urbana y Sanidad. Se prevé que la oposición pueda comenzar en el mes de abril.

Las personas que quieran apuntarse deben cumplir los requisitos de nacionalidad y edad, poseer la capacidad física y psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones correspondientes, no hallarse inhabilitadas ni suspendidas para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido separadas del servicio de una administración pública.

Además, deben hallarse en posesión del título universitario de Grado, Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o Título declarado equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

Las personas que opten a la plaza de turno de promoción deberán tener la condición de personal fijo perteneciente a cualquiera de las Administraciones públicas de Navarra, y no hallarse en situación de excedencia voluntaria o forzosa, excepto cuando la persona en situación de excedencia voluntaria se encuentre prestando servicios en otro puesto de trabajo de carácter fijo o temporal en la misma Administración convocante.

Asimismo, deben pertenecer al mismo o inferior nivel al de las plazas convocadas y tener cinco años de antigüedad reconocida en las administraciones públicas u ocho años en los cuerpos de Policía de Navarra.

Las solicitudes se presentarán de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Pamplona. La tasa a abonar en concepto de derechos de examen y formalización de expediente es de 22,85 euros.

Las bases de la convocatoria se pueden consultar en la web municipal, www.pamplona.es, o en el Boletín Oficial de Navarra número 47 de 5 de marzo.

TEST, RESOLUCIÓN DE SUPUESTOS Y EXPOSICIÓN ORAL

La oposición constará de tres pruebas. La primera de ellas será un cuestionario tipo test, de carácter teórico, de un máximo de 100 preguntas con varias alternativas de respuesta sobre las materias contenidas en el temario que figura en el anexo de la convocatoria.

La puntuación máxima del ejercicio será de 60 puntos. Quedarán eliminadas las personas aspirantes que no alcancen 30 puntos en el ejercicio. Serán convocadas a la segunda prueba las 20 personas del turno libre que, habiendo aprobado el ejercicio, hayan obtenido las calificaciones más elevadas, así como todas las personas del turno de promoción que hayan aprobado.

La segunda prueba tendrá carácter teórico - práctico con la resolución en ordenador de uno o varios supuestos, utilizando para ello las aplicaciones y sistema operativo incluidos en el temario que figura en el anexo de la convocatoria.

Por último, como tercera prueba, cada aspirante expondrá los casos teórico-prácticos ante el tribunal durante un tiempo máximo de 10 minutos, pudiendo el tribunal realizar preguntas por espacio de otros 10 minutos.

La calificación de esta defensa se sumará a la obtenida por cada aspirante en la parte escrita de los casos teórico-prácticos, cuya puntuación se habrá publicado antes de la fecha de exposición oral.

La puntuación máxima de ambas pruebas será de 50 puntos, de los que 30 corresponderán a la parte escrita y 20 a la exposición oral. Superarán la prueba aquellas personas que obtengan al menos 15 puntos en la parte escrita y 10 puntos en la exposición oral.