El Ayuntamiento de Pamplona crea en Civivox Iturrama un espacio pensado prioritariamente para personas mayores

Espacio en Civivox Iturrama pensado prioritariamente para personas mayores - GORKA BEUNZA-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Civivox Iturrama ha renovado sus dotaciones para crear un espacio nuevo de estancia y encuentro dirigido principalmente a las personas mayores.

Para ello, se ha habilitado en el pasillo principal de las instalaciones, junto a la gran cristalera orientada al bulevar, una zona con sofá y butacas, "que permita a las personas edad avanzada reposar, conversar y propiciar encuentros".

Con ese objetivo, el Ayuntamiento de Pamplona ha invertido un total de 7.056,68 euros en la adquisición de nuevo mobiliario. En concreto, se ha dotado la zona de un sofá de 2,5 metros, tres butacas, dos pufs y dos mesas de centro, donde estará disponibles los distintos folletos municipales con actividades y servicios dirigidos a la ciudadanía.

Por un lado, se ha buscado mejorar los espacios de paso y de estancia del Civivox Iturrama. Y, por otro, se ha pensado concretamente en las personas mayores, "ya que son un colectivo muy numeroso en el barrio y cuentan con una oferta más reducida de espacios y propuestas de ocio".

No en vano, Iturrama es, junto a San Juan, "uno de los barrios más envejecidos de la ciudad". Según los últimos datos del Padrón, el 23% de la población de Pamplona tiene más de 65 años, un porcentaje que se traduce en 48.423 personas. Además, el 7% de la población tiene 80 años o más.

El Ayuntamiento de Pamplona encargó en 2024 la actualización del Diagnóstico de la situación de las personas mayores en Pamplona, como punto de partida para crear el I Plan de las Personas Mayores 2025-2030, aprobado el pasado mes de noviembre.

Con este plan, el Consistorio busca "mejorar la calidad de vida de este sector de la población, promoviendo su bienestar físico, emocional y social, garantizando su participación activa en la vida comunitaria y asegurando el acceso equitativo a servicios, recursos y un entorno urbano accesible y seguro".

Acciones como la creación de este espacio en Civivox Iturrama "van orientadas, precisamente, a facilitar esa inclusión de las personas mayores en la vida comunitaria, en el día a día, en los servicios y en las propuestas de ocio y tiempo libre".