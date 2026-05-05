El Ayuntamiento de Pamplona devolverá 73.395,35 euros de los monederos electrónicos del sistema de bicicleta eléctrica

Un Pleno extraordinario debate el miércoles la autorización para un contrato a 10 años del servicio de bicicletas - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a devolver a las personas usuarias del sistema de bicicleta eléctrica un total de 73.395,35 euros, que corresponden a las 5.780 solicitudes recibidas. Este domingo se cerró el plazo de dos meses habilitado el pasado 3 de marzo para formalizar las solicitudes del dinero invertido en el monedero electrónico o wallet de la aplicación Ride On.

Los importes reclamados serán devueltos por el Ayuntamiento y estos pasarán a engrosar la deuda que el Consistorio reclamará a la empresa, tras el cese del servicio de bicicletas eléctricas, ha informado el Consistorio en una nota.

El Ayuntamiento va a revisar en los próximos días las 5.780 solicitudes recibidas y abonará las cuantías correspondientes a cada persona usuaria en el plazo de un mes. Estas devoluciones afectan solo a los monederos del sistema; el importe de los abonos pendiente de consumir se resolverá mediante la nueva licitación del servicio, clausurado por la empresa Ride On de forma unilateral el pasado 13 de febrero.

Con estas devoluciones, el Ayuntamiento de Pamplona ha explicado que pretende evitar que la suspensión del sistema de bicicleta eléctrica compartida con el que contaba la ciudad suponga un perjuicio económico para las personas usuarias, la mayoría de las cuales habían adelantado dinero para utilizar el sistema mediante depósitos en su monedero electrónico o wallet.