El Ayuntamiento de Pamplona financia tres proyectos de ayuda humanitaria en el Sáhara

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona colabora, dentro de sus programas de ayudas a Entidades locales del Sur, Cooperación Internacional, Acción Humanitaria y Ayuda de emergencia, con tres proyectos que se desarrollan en los campamentos de refugiados del Sáhara. Estas iniciativas se centran en la gestión del agua, la seguridad alimentaria y la lucha contra la malnutrición infantil, sobre todo, entre los niños y niñas de 0 a 2 años.

Estos tres proyectos que se desarrollan en Tindouf, Argelia, fueron visitados a finales del año 2025, entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre, por la primera teniente de alcalde y responsable del área de Hacienda, Contratación Pública Responsable y Recursos Humanos, Garbiñe Bueno; la concejala del área de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural, Zaloa Basabe, y el concejal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Endika Alonso.

Este viaje, realizado en el marco de relación entre Pamplona y el pueblo saharaui, así como de los proyectos financiados por el Consistorio en materia de cooperación internacional, acción humanitaria y acceso a derechos básicos, tuvo un coste de 1.860 euros, 620 euros por cada pasaje de avión en vuelo chárter con salida desde Pamplona. Los principales detalles los ha conocido este martes la Comisión Municipal de Presidencia.

La visita fue organizada por la delegación saharaui en Navarra y la Asociación Navarra Amigos del Sáhara (ANAS), con el objetivo de que los concejales conocieran de primera mano la situación del Sáhara y los proyectos que financia el Ayuntamiento. También sirvió para dar difusión al programa Vacaciones en Paz de ANAS, y para realizar visitas institucionales y entrevistas con diferentes agentes políticos y sociales.

TRES PROYECTOS Y UN PROGRAMA

Uno de los tres proyectos que cuentan con financiación del Ayuntamiento de Pamplona es el Diseño y puesta en marcha de un sistema de gestión del agua local y participativo en la wilaya de Auserd. Este proyecto lo desarrolla la ONGD Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras (ATTSF) y busca establecer un sistema de gestión del agua local, público, descentralizado y participativo, que sea replicable en otros enclaves.

Otro proyecto es la Logística para el acceso al agua, alimentos y saneamiento para la población refugiada saharaui, también desarrollado por la ONGD Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras (ATTSF), en los campamentos de Tindouf. Su objetivo es fortalecer las capacidades del Centro Logístico Integral (CLI) para contribuir de manera eficiente a cubrir las necesidades básicas de la población refugiada, incluyendo alimentos, agua, saneamiento y bienes de primera necesidad.

El tercer proyecto se denomina Leche infantil para niñas y niños saharauis, y está a cargo de la Asociación Navarra de Amigos/as de la RASD. La intervención está enfocada en la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre, en defensa de los derechos a la alimentación y a la salud. El objetivo principal es paliar la malnutrición infantil en la población refugiada, especialmente, en el grupo más vulnerable: niños de 0 a 2 años que presentan altos niveles de desnutrición y retraso en el crecimiento, con el fin de generar un impacto sostenible en su desarrollo físico y cognitivo. La estrategia se centra en el suministro mensual de leche infantil durante un período de seis meses.

Otro de los programas que recibe apoyo municipal es la iniciativa Vacaciones en Paz, organizado por ANAS, que busca familias acogedoras en la comunidad para que más niños y jóvenes del Sáhara disfruten del verano en condiciones diferentes a las de los campamentos de refugiados. Al respecto y según se ha informado en comisión, aún se pueden apuntar familias para acoger durante este verano a niños saharauis. Asimismo, se ha adelantado que del 2 al 11 de abril se llevará a cabo un viaje para conocer la realidad de los campamentos del Sahara, para el que quedan libres las últimas plazas.