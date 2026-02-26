El Ayuntamiento de Pamplona firma un contrato de patrocinio publicitario para la 24ª edición de la Korrika - GORKA BEUNZA-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona colaborará un año más con la Korrika a través de un contrato de patrocinio publicitario para la 24ª edición firmado con Euskaraz Koop S, entidad organizadora del evento.

El Ayuntamiento de Pamplona aporta 7.260 euros para apoyar el desarrollo de la Korrika y "reafirma, de esta manera, su compromiso con la promoción del uso del euskera".

El patrocinio incluye la presencia institucional municipal en los soportes publicitarios vinculados a la Korrika y la reserva de un kilómetro del recorrido, concretamente, como en años anteriores, el kilómetro 776, que pasará por la Plaza Consistorial el domingo 22 de marzo a las 14.38 horas. Además, la organización aportará al Ayuntamiento la grabación de ese kilómetro reservado.

La Korrika de este año 2026 comenzará el jueves 19 de marzo en Atharratze y finalizará el 29 de marzo en Bilbao.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Pamplona "refuerza su apoyo a actividades que fomentan el uso y la visibilidad social del euskera en la ciudad".

Asimismo, hace "un llamamiento a la ciudadanía para que participe activamente en la Korrika" y anima "de manera especial" a los trabajadores municipales a sumarse al kilómetro reservado al Ayuntamiento "como muestra de implicación colectiva con la promoción del euskera".

El contrato de patrocinio se ha firmado "conforme a la normativa vigente" mediante el régimen especial de contratos de menor cuantía y tiene una vigencia efectiva durante el tiempo necesario para la preparación y celebración del evento de la Korrika, sin posibilidad de prórroga.

COMPROMISO CON EL EUSKERA

El "compromiso institucional" del Ayuntamiento de Pamplona con el fomento del euskera se plasma, entre otras acciones, en dos convocatorias de subvenciones que se ponen en marcha cada año. Las ayudas para aprender euskera dirigidas a mayores de 16 años con empadronamiento en Pamplona cuentan con un presupuesto de 70.000 euros.

En la última convocatoria, se admitieron 381 solicitudes, 337 para cursos entre octubre de 2024 y junio de 2025 y 44 para cursos intensivos de verano, agotando el crédito disponible.

Además, el Ayuntamiento subvenciona a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de proyectos y actuaciones que tengan como objetivo específico el fomento, la divulgación y/o la normalización del uso del euskera. Se han repartido 118.000 euros entre 19 entidades que han presentado un total de 31 proyectos.