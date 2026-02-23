El Ayuntamiento de Pamplona inicia este miércoles el proceso previo de participación ciudadana sobre Donapea

PAMPLONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona arranca este miércoles el proceso participativo previo a la redacción del Plan Parcial de Donapea, que definirá las características del nuevo barrio, para el que se prevén unas 5.000 viviendas, la mitad de ellas protegidas.

La primera sesión de presentación general del proyecto, abierta a toda la ciudadanía, tendrá lugar en la sala de conferencias de Civivox Iturrama (calle Esquíroz, 24), a las 18.30 horas.

Además de esta sesión informativa, se abre un plazo para la presentación de aportaciones y sugerencias, hasta las 23.59 horas del 6 de abril de 2026.

Las propuestas podrán realizarse a través de la plataforma de participación online municipal Decide Pamplona, donde también estará disponible toda la documentación relativa al proceso y el formulario de inscripción para asistir a la sesión presencial. La inscripción permanecerá abierta hasta completar aforo.

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha explicado que "ya está trasladado el expediente al Gobierno de Navarra, que es quien tiene que hacer la aprobación definitiva". "Y, mientras tanto, en la medida en que dijimos que íbamos a tratar de reducir los plazos al máximo posible para que Donapea sea una realidad de una forma lo más rápida posible, ya iniciamos los trabajos tendentes a la aprobación del plan parcial. Eso lo hacemos con un proceso que se llama proceso de participación previo", ha indicado.

En respuesta a los medios de comunicación, ha subrayado que "vamos bien en plazos", aunque "siempre es mejor hacerlo bien que correr". La previsión es que 2028 sea "el año del inicio de obras de urbanización y, por lo tanto, en función de eso, estaremos hablando de que los años 2029-2030 puedan ser los años donde podamos ver construcción".

El proceso participativo se estructura en torno a cuatro grandes ejes temáticos que permitirán recoger propuestas y opiniones sobre el futuro barrio: movilidad y accesibilidad; vida de barrio en cuanto a espacios libres, dotaciones y servicios; sostenibilidad ambiental y energética, y vivienda y convivencia.

Tras la primera sesión, se celebrarán cuatro sesiones focales específicas sobre cada uno de los grandes temas identificados, a las que se invitará a agentes especializados en cada materia. El proceso concluirá con una sesión de retorno.

El proceso de participación del Plan Parcial de Donapea tiene como objetivo "recoger la opinión y las aportaciones de la ciudadanía y de los agentes interesados para enriquecer" el diseño del nuevo barrio, dentro del marco definido por la Modificación Estructurante del Plan Municipal.

Las aportaciones recogidas durante el proceso serán analizadas y valoradas, y servirán para "orientar y mejorar" la propuesta del Plan Parcial.

El Plan Parcial de Donapea "servirá para establecer la ordenación pormenorizada del ámbito, conforme a las determinaciones estructurantes fijadas en la Modificación del Plan Municipal de Pamplona, aprobada provisionalmente en el Pleno municipal celebrado el pasado 5 de febrero, y actualmente en tramitación para su aprobación definitiva por el Gobierno de Navarra".

El Ayuntamiento de Pamplona "anima a toda la ciudadanía a participar activamente y contribuir con sus propuestas a definir Donapea, un proyecto estratégico para la ciudad". La creación de este nuevo barrio residencial "constituye un paso decisivo en el crecimiento de Pamplona".

Donapea "aspira a convertirse en un referente de innovación y sostenibilidad, y para lograrlo, el Ayuntamiento considera esencial la implicación activa de la ciudadanía, como una oportunidad para reflexionar y dialogar conjuntamente sobre el modelo de barrio que se desea construir, incorporando distintas perspectivas antes del desarrollo definitivo del Plan Parcial".