El Ayuntamiento de Pamplona intervendrá en diciembre en más de 30 puntos de la red ciclable para su mantenimiento

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado un nuevo contrato para la realización de labores de mantenimiento en los carriles bici de la ciudad durante este próximo mes de diciembre. Se actuará en una treintena de puntos en los que se ejecutarán labores de pintado, de reposición de elemento de seguridad y de renovación de pavimento. El presupuesto de estas actuaciones asciende a 68.393,35 euros.

Se van a repintar más de tres kilómetros de ejes ciclistas, pictograma, pasos peatonales y ciclistas en los carriles y aceras bici de diferentes tramos de la ciudad, como el parque de Kosterapea junto al pumptruck; las calles Ventura Rodríguez y Santa Lucía de Buztintxuri; el parque de Trinitarios, desde Oblatas hasta San Jorge; la Vuelta del Castillo desde el cruce de avenida del Ejército hasta el de Pío XII; y el tramo de Bernardino Tirapu entre Río Arga y calle Arbizu en Rochapea.

En la calle Sebastián Albero, en el entorno de Hegoalde ikastola, se pintará una línea de detención y un paso peatonal en la acera bici, a la altura de las puertas de acceso y salida al centro escolar. Asimismo, se van a pintar tramos en color rojo en pasos ciclistas con cierto riesgo los cruces de la calle Nueva con Navas de Tolosa y en la calle Bernardino Tirapu con Arbizu.

En cuanto a las labores de reposición y reparación de elementos de seguridad en los carriles, se actuará en mompes, anclajes o pivotes, en puntos de la avenida del Ejército, plaza Juan XIII, avenida de Bayona, avenida de Barañáin, carretera de Miluze, Dr. Juaristi, Bernardino Tirapu, Yanguas y Miranda, María Auxiliadora, San Cristóbal, calle Subiza, calle Magdalena, cuesta de Labrit, calle Tajonar, calle Sadar, avenida de Cataluña, ronda de Azpilagaña y avenida de Gipuzkoa. Además, se instalarán aparca bicis en diferentes ubicaciones solicitadas por la ciudadanía.