El Ayuntamiento de Pamplona ha invertido 250.000 euros para sustituir la cubierta del Centro Comunitario Ilargienea

Visita al centro comunitario Ilargienea. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión municipal de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha visitado este martes el Centro Comunitario Ilargienea, en Milagrosa, donde se han realizado diversas obras de mejora. La cubierta se ha sustituido por completo, para corregir problemas de goteras y filtraciones, con una inversión de 200.000 euros. También se ha reformado la Sala 8, con un presupuesto de casi 50.000 euros, para sustituir el pavimento, techos e iluminación y crear un nuevo aseo; esta sala estará concluida para el mes próximo.

Las obras de la cubierta, que han durado cuatro meses, están ya terminadas en el centro, que es de propiedad municipal y cede su uso a colectivos del barrio, para que desarrollen su trabajo socio-vecinal, a través de un convenio. Las obras han consistido en la demolición y desmontaje de la cubierta, la retirada de elementos de remate en cubierta, canalones y bajantes, recrecido del antepecho perimetral existente en cubierta a base de ladrillo, y red de saneamiento horizontal de pluviales, incluyendo arquetas de registro, tubo colector y tubo colector drenaje.

El edificio, construido en 1979 en la calle Blas de la Serna 61 bajo, alojó una de las cinco primeras escuelas infantiles municipales que se abrieron en Pamplona, Printzearen Harresi, y funciona como centro comunitario desde 2014. Las obras de la cubierta las ha ejecutado la empresa Plitex Navarra y corrigen los problemas de filtraciones con la nueva cubierta. El acondicionamiento de la sala interior lo ha llevado a cabo la empresa UG estudio. La obra está recién concluida y la sala está ya preparada para retomar su actividad habitual en el mes de febrero, según ha informado el Ayuntamiento.

El centro comunitario es un espacio público, abierto a la participación de personas o entidades sin ánimo de lucro que quieran realizar una actividad, bien de forma puntual o de manera estable, que tenga una repercusión en la vida vecinal. Pamplona tiene una red de 12 centros comunitarios que cuenta con 29 locales, en los que se realizan dos tipos de usos: los puntuales para actividades específicas y los estables que se programan semanalmente durante todo el curso.