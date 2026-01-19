Ayuntamiento de Pamplona muestra su pésame y solidaridad con las víctimas del accidente de Adamuz

Coordinación de los equipos emergencias en el Polideportivo de Adamuz para socorrer a los heridos y fallecidos en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal, a 19 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, España). El descarril - Francisco J. Olmo - Europa Press

PAMPLONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este lunes una declaración institucional de "apoyo y solidaridad" con las víctimas del "trágico" accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

En el texto aprobado, el Ayuntamiento traslada su "pésame y solidaridad" a las familias y allegados de las personas fallecidas en accidente de tren sucedido en Adamuz (Córdoba), así como su "deseo de pronta recuperación" a las personas heridas.

El Ayuntamiento de Pamplona muestra también su solidaridad y apoyo con todas "las personas que están trabajando para ayudar en tan terrible tragedia".

Finalmente, el Consistorio pamplonés se adhiere a la concentración convocada por el Gobierno foral que tendrá lugar a las 12 horas, en el Palacio de Navarra.