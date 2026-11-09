El Ayuntamiento de Pamplona muestra su "total rechazo" ante la agresión homófoba sufrida por dos jóvenes en la ciudad

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado una declaración en la que muestra su "total rechazo" ante la agresión homófoba sufrida por dos jóvenes en la madrugada del viernes día 6 de noviembre.

Según recoge la declaración, todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Pamplona, a través de la Junta de Portavoces, manifiestan su "total repulsa e indignación ante esta agresión" y muestran su "absoluto apoyo y solidaridad" con los dos jóvenes agredidos.

"Nos reafirmamos, una vez más, en nuestro rechazo a cualquier tipo de agresión lgtbifóbica que se produzca en nuestra ciudad y nos comprometemos a trabajar para eliminarlas, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad sexual y de género de todas las personas en todo tipo de entornos", señala el texto.

Asimismo, se invita a la ciudadanía a que "permanezca activa frente a cualquier violencia contra la libertad sexual y de género" y se insiste "en el derecho de todas las personas a decidir sobre sus relaciones, su cuerpo y su sexualidad".