Ayuntamiento de Pamplona y NICDO renuevan su colaboración en la realización de "grandes eventos" culturales y deportivos

La concejala delegada de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki, y el director gerente de NICDO, Ramón Urdiáin - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y la sociedad pública de Gobierno de Navarra NICDO (Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio) seguirán colaborando durante este año para atraer "grandes eventos" culturales y deportivos a la ciudad.

A través de un convenio firmado por ambas entidades, el Ayuntamiento aportará alrededor de 200.000 euros para la realización de más de una decena de eventos, algunos de ellos ya celebrados y otros que tendrán lugar a lo largo de este 2026.

La concejala delegada de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki, y el director gerente de NICDO, Ramón Urdiáin, han dado a conocer este viernes los detalles del convenio.

En él, se regulan los términos de la colaboración entre Ayuntamiento y NICDO para la atracción a Pamplona de eventos deportivos y culturales "de primer nivel" que se desarrollarán en el recinto Navarra Arena y en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte, así como en la organización de los festivales Punto de Vista y Pamplona Negra u otros eventos "de interés" durante este año.

Según ha indicado Beloki, "queremos que Pamplona siga siendo un espacio vivo, ciudad abierta, atractiva, ciudad que genere oportunidades, impulse el talento y que facilite el acceso a toda la ciudadanía a experiencias culturales y deportivas de calidad sin moverse de aquí". Además, "estos eventos generan un importante retorno económico para el comercio y hostelería y servicios locales, contribuyendo al crecimiento y la actividad" no sólo de Pamplona, sino de la comarca. "La cultura y el deporte son espacios de disfrute y encuentro, cómo no, pero son también motores de desarrollo económico y cohesión y promoción de Pamplona", ha subrayado.

Por su parte, Ramón Urdiáin ha destacado que "esto nos va a poder permitir atraer más eventos relevantes a la ciudad y es una buena noticia para todos". También ha remarcado la "buena y estrecha" relación entre ambas entidades, porque el objetivo de las dos "es poder generar valor en la ciudad, que la ciudadanía pueda disfrutar de grandes eventos sin tener que salir de su propia ciudad". "Estos eventos también generen muchas oportunidades de trabajo a todos los sectores, así que esto es una muy buena noticia y es una relación que se mantiene por segundo año consecutivo y seguro que podremos seguir manteniendo", ha apuntado.

El convenio "fortalece la colaboración institucional, además de consolidar la celebración de festivales, potenciar el deporte y las actividades en euskera y apostar por nuevas propuestas Culturales y deportivos nacionales e internacionales".

Las cuantías destinadas a cada evento, entre los 5.000 y los 40.000 euros, tienen carácter estimativo y responden a una previsión inicial de aportación. No obstante, previo acuerdo entre las partes, esas cuantías podrán ser objeto de redistribución entre los eventos previstos o destinarse total o parcialmente a otros eventos o iniciativas culturales que puedan surgir.

El Ayuntamiento reconoce "el interés de que Pamplona acoja eventos culturales y deportivos do primer nivel" ya que, "en una coyuntura de tercerizacion de la economía, la atracción de este tipo de eventos es fundamental, sin olvidar la aportación que hacen a la imagen de Pamplona y la ventaja que supone para la ciudadanía tener acceso a estos tipos de eventos sin tener desplazarse a otras ciudades".

Estos eventos y "su alcance nacional e internacional" generan también "impactos económicos directos en la economía local y comarcal, en función de capacidad final que tengan de atracción para el público visitante".

QUINCE CITAS DEPORTIVAS Y CULTURALES

En cuanto a ctas deportivas, el convenio recoge la financiación, con unos 105.000 euros, del Campeonato de España Junior de Judo celebrado en enero, el Campeonato Nacional Base de Gimnasa Artística Femenina y la final de la Liga de Clubes de finales de junio, el XTRIAL Pamplona de diciembre y una competición internacional que se presentará en próximas fechas.

El Ayuntamiento de Pamplona mantiene la colaboración con NICDO en programas "ya consolidados", como los festivales Pamplona Negra y Punto de Vista, celebrados en enero y abril, en la programación de centros públicos como la Filmoteca de Navarra y la red Civivox, o en la programación de la Navarra Music Commission.

Se incluyen además los conciertos de Deep Purple en julio y de Vetusta Mora en octubre, el festival Doinu Bat y el festival de comedia Muak, ambos en octubre, y el Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris en el mes de diciembre. La aportación del Ayuntamiento a estos eventos culturales se establece en torno a los 95.000 euros.

El Ayuntamiento de Pamplona apoya la actividad cultural y deportiva que se realiza en las instalaciones gestionadas por NICDO, "reconociendo la posible necesidad de uso de espacios de vía pública adyacentes a dichas instalaciones en el marco del desarrollo de las actividades y eventos", para lo cual, cada actividad o evento deberá contar con la correspondiente autorización del área municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

NICDO, por su parte, actuará como intermediario entre el Ayuntamiento y los promotores para canalizar la participación municipal en la realización de los eventos. En los contratos que NICDO firme con los promotores, se indicará la condición de colaboradora del Ayuntamiento y la cantidad que este aporta al evento.