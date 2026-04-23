El Ayuntamiento de Pamplona organiza programa de actividades en el marco de la Capitalidad Mundial de la Pelota

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha apostado este 2026 por "hacer de la pelota vasca el eje de la propuesta turística municipal y punto de atracción de visitantes" de la mano de la Capitalidad Mundial de la Pelota, una propuesta con la que la ciudad "quiere situarse en el centro de la cultura pelotazale, de la tradición y la apuesta de futuro de este deporte".

Para ello, el Consistorio ha elaborado un programa de actividades abierto a la ciudadanía general, que incluye visitas guiadas, exposiciones, encuentros, gastronomía, competiciones y un congreso, que reunirá a personalidades del mundo del deporte y la cultura.

El concejal de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Pamplona, Mikel Armendáriz, y la jefa del Servicio de Turismo del Ayuntamiento, María Bezunartea, han presentado este jueves la programación completa, que se extenderá hasta final de año.

El colofón a toda la programación será el Congreso Internacional de Pelota Vasca que tendrá lugar los días 11 y 12 de noviembre e incluirá una gala en el Teatro Gayarre y talleres y ponencias en el frontón Labrit.

Antes de ese momento, la ciudad acogerá una docena de eventos de distintas características, todos con la pelota como hilo conductor. Por un lado, se ha organizado una exposición itinerante, que viajará por los distintos Civivox de la ciudad, que lleva por título 'Pamplona, hogar de la pelota vasca'.

La muestra, a través de paneles informativos, recorre la historia de la pelota, sus distintas modalidades, el frontón como espacio social de encuentro y el papel de la mujer en este deporte, entre otros aspectos.

VISITAS GUIADAS Y RECORRIDOS CULTURALES

La ciudad acoge varias visitas guiadas, rutas y veladas relacionadas con el mundo de la pelota y sus conexiones con otros elementos de la cultura y la tradición navarra. La propuesta 'Pamplona y la pelota vasca' es una visita guiada a la ciudad que incorpora la historia de la pelota vasca y sus valores en el relato de la ciudad.

Este tour ofrece un recorrido guiado por distintos enclaves de la ciudad que definen nuestra historia, cultura, tradiciones y valores asociados a la pelota vasca. Las visitas, que arrancarán en mayo, se prolongarán hasta diciembre, y, aunque estarán dirigidas principalmente a clientes de alojamientos de la ciudad, también podrá disfrutar la ciudadanía en diversos momentos a lo largo del año.

A esta iniciativa se suma, también la visita guiada 'Jorge Oteiza y la pelota', que propone descubrir al escultor a través de sus obras repartidas por toda Pamplona, en las que juega con el vacío y los espacios, relacionando sus trabajos con el frontón. Al igual que las otras visitas, se han previsto distintas citas a lo largo de los meses de mayo a diciembre. En ambos casos, las propuestas son gratuitas.

Junto con ellas, también se ha programado una 'Ruta por la historia de la pelota vasca en Pamplona'. Se trata de una iniciativa cultural, lúdica y anecdótica centrada en la historia de la pelota vasca y que finaliza con una exhibición de pelota vasca con pelotaris profesionales.

De la mano de un guía especializado, se recorrerán distintas calles de Pamplona para conocer los guiños a este deporte que se cuelan en el urbanismo y la historia de la ciudad. Las visitas arrancan en el Archivo Real y General de Navarra y concluirán en el frontón de la Mañueta. Las visitas se prolongarán hasta noviembre y son gratuitas.

Por último, la catedral de Pamplona ofrece unas veladas nocturnas que recorren lugares "insospechados" que han sido escenario de la pelota vasca.

EVENTOS DEPORTIVOS Y GASTRONOMÍA

'Vive el remonte' se celebrará los jueves de octubre, noviembre y diciembre en el frontón Labrit. También la ciudad acoge los campeonatos profesionales y de aficionados de 4 y medio, manomanista, parejas, y femenino. El campeonato de San Fermín es uno de los más consolidados.

Por su parte, los distintos frontones de la ciudad se han sumado al 'Desafío pelotazale', donde pelotaris de distintas categorías mostrarán su destreza.

Junto al deporte y la cultura, la gastronomía también forma parte de las sugerencias turísticas del Ayuntamiento de Pamplona para visitantes y ciudadanía en general.

Uno de los principales reclamos de la ciudad es su sector hostelero, con sus bares y restaurantes, y su oferta de pinchos y productos gastronómicos. Con la colaboración de todos ellos, el Consistorio ha lanzado la propuesta gastronómica 'A mano y cuchara, de la pelota a la cocina', que durante la segunda semana de noviembre fusionará deporte y gastronomía en una iniciativa que "aspira a convertirse en tradición".

La cita será del 6 al 15 de noviembre, y seguirá la estela de otras propuestas como la Semana del Pintxo o la Semana de la Cazuelica, entre otras.

ENCUENTROS Y CINE

La ciudad acogerá en agosto el encuentro 'Pilotaldia', que reunirá a 16 escuelas de pelota vasca de diferentes regiones de Francia y España. El Ayuntamiento colabora en esta cita, organizada por la Federación Navarra de Pelota Vasca, y que incluye competiciones y actividades en la calle del 26 al 28 de agosto.

Ya en octubre, este deporte se trasladará a la catedral de Santa María la Real, con los encuentros 'Iglesia y pelota', donde se recuperará la modalidad de la pasaka o el bote luzea, que jugaban los clérigos en el claustro. El evento, que se celebrará el 18 de octubre, incluye charlas y demostraciones, y estará abierto a la ciudadanía.

Por último, se incluye en la programación la propuesta de la asociación NAPIKE de cine 'Mujeres y pelota', que tendrá lugar entre el 21 y el 23 de octubre, en la red Civivox. A través de esta iniciativa busca "reivindicar el papel de la mujer en el este deporte, ahondando en el papel de aquellas primeras pelotaris que abrieron el camino para las actuales".

Las fechas, horarios y ubicaciones de todas estas propuestas pueden consultarse en el apartado de la agenda de la web municipal de turismo visitpamplonairuña.es, en los folletos del programa que se repartirán desde los centros de atención a visitantes: oficina de turismo, Espacio Sanfermin! Espazioa y Centro Ultreia; y en las redes sociales de visitpamplona.

Además, aquellas personas que lo deseen pueden suscribirse al boletín de noticias semanal de turismo ingresando sus datos en la página principal de turismo. La reserva de plaza para las visitas se podrá realizar una semana antes de la fecha de comienzo.

Toda esta programación en torno a la pelota vasca se enmarca en el proyecto transfronterizo IRUHBI PILOTA (EFA96/1) incluido en el Programa de Cooperación Transfronteriza España, Francia, Andorra (POCTEFA) 2021-2027 y que busca explotar el patrimonio transfronterizo en torno a la pelota vasca desde las perspectivas cultural y turística.