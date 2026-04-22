El Ayuntamiento de Pamplona organiza visitas guiadas al Monumento a los Caídos desde el 29 de abril hasta el 10 de mayo

Archivo - Diez personas integran el jurado del concurso internacional de arquitectura para crear el museo memorial en los Caídos - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha organizado una serie de visitas guiadas gratuitas al Monumento a los Caídos para que la ciudadanía pueda ver el edificio sobre el cual se está desarrollando un concurso internacional de proyectos. Estas jornadas de puertas abiertas se celebrarán entre los días 29 de abril y 10 de mayo, todos los días de la semana salvo el 1 de mayo.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse desde este mismo miércoles, día 22, a través del teléfono de atención ciudadana 010 (948420100). Las plazas, que suman 550, se otorgarán por orden de llamada. La propuesta está abierta a todas las edades. No obstante, los menores de seis años no ocuparán plaza, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Las visitas se realizarán en horario de tarde. Se han previsto dos horarios, a las 17 y a las 18.30 horas. Cada grupo será de un máximo de 25 personas. La visita recorrerá la planta baja del edificio e incluirá un recorrido por la cúpula y acceso a la cubierta-mirador, si bien esta parte no será accesible para personas con movilidad reducida. La jornada incluirá la proyección de un vídeo documental bilingüe.

Para poder inscribirse será necesario aportar nombre, apellidos y un teléfono de contacto. Las visitas están abiertas al conjunto de la ciudadanía y no se exige el empadronamiento en Pamplona.

Estas visitas se inscriben dentro del proyecto municipal que busca "dotar de un nuevo significado al edificio y su entorno, en el que está inmerso el Monumento a los Caídos". En este sentido, ha indicado el Consistorio, ha convocado un concurso internacional de arquitectura para transformar el edificio en un museo memorial, al que han concurrido un total de 21 propuestas.

Un jurado está deliberando sobre los proyectos presentados, con el objetivo de seleccionar para comienzos de mayo un máximo de cinco propuestas. Las propuestas seleccionadas se expondrán a la ciudadanía y se recogerán aportaciones y sugerencias. Con todo ello, se elaborarán las bases de un procedimiento negociado entre las propuestas seleccionadas para adjudicar la redacción del proyecto de ejecución.

Ese proyecto deberá transformar el Monumento a los Caídos en "un espacio de recuperación de la memoria democrática y la denuncia del fascismo, convirtiéndolo en un Museo Memorial". La renovación afectará al edificio y al entorno, con el objetivo, por un lado, "de desactivar el simbolismo del edificio en la actualidad, dotándole de una nueva interpretación; y, por otro, de hacer el entorno más permeable y mejorar el tránsito entre el Ensanche y el barrio de Lezkairu", ha añadido el Ayuntamiento.