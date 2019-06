El Ayuntamiento de Pamplona otorga los 10 premios del certamen de creación artística

Publicado 10/06/2019 16:48:07 CET

El Ayuntamiento de Pamplona ha otorgado los 10 premios del certamen de creación artística a proyectos de artes escénicas, plásticas, musicales, literarias y audiovisuales, entre otras disciplinas. Cada uno de ellos está dotado con 3.000 euros.

En total se presentaron 66 ideas. Los proyectos merecedores del reconocimiento han sido presentados por Ignacio López Jiménez, Josetxo Goia Aribe, Maite Redondo Gaztelu, Mercedes Álvarez, Ana Maestrojuán Guindano, Carmen Larraz Elorriaga, Iñaki Zugarrondo Monje, David Mutiloa y Andrea Ganuza. Además, ha habido otro proyecto elaborado conjuntamente por Iñigo Satrustegi András, Julen Azketa Etxeberria, Sarai Robles Vitas, Olatz Azpirotz Larzabal, Maite Idoate Errea, Itziar López Sola y Mikel Tristán Villanueva.

El certamen, que alcanza su tercera edición, pretende fomentar la actividad creadora, promover las iniciativas artísticas de Pamplona y potenciar los proyectos de todas las disciplinas artísticas para su desarrollo y concreción, otorgando premios económicos para la fase de creación. Está dirigido a personas físicas empadronadas en Pamplona y solo podían presentarse proyectos de creación originales que tendrán que estar finalizados antes de que concluya 2019.

En la valoración se han tenido en cuenta el interés artístico y cultural del proyecto presentado, la trayectoria de la persona o personas creadoras y el impacto en el territorio del proyecto.

De los diez premios, tres se han reservado para personas creadoras menores de 35 años y otro para la creación en euskera de una obra de arte de corte contemporáneo que podrá incluirse en el programa municipal Garaikide.

Los diez proyectos premiados abordan distintas disciplinas artísticas. Ignacio López, en 'Ecos de la tradición oral', apuesta por una propuesta musical en la que selecciona una serie de canciones tradicionales que forman parte del patrimonio inmaterial de Navarra, tanto en euskera como en castellano, para adaptarlas al lenguaje musical actual y a un formato contemporáneo.

La música también protagoniza 'Sarasateando: la irrelevancia hecha música', de Josetxo Goia Aribe, quien realiza una lectura contemporánea de ocho composiciones de Pablo Sarasate.

'Las trabajadoras domésticas', de Maite Redondo, es un trabajo de cine documental de investigación que explora desde una mirada crítica las dinámicas cotidianas y roles impuestos que siguen perpetuando desigualdades sociales sesgadas por el género.

La propuesta de Mercedes Álvarez aborda el ruido en un ensayo documental que trata de indagar en él mediante imágenes, sonidos y texto.

Ana Maestrojuán Guindano, por su parte, ha trabajado el proyecto de creación dramática para público familiar titulado '¡Estás en Babia!' en el que habla de la evasión, la capacidad humana de transformar la realidad en la mente.

También ha sido reconocido 'Elektrical Body', el proyecto de investigación coreográfica de Carmen Larraz. En él estudia, a través del movimiento, la belleza de las fuerzas energéticas que mantienen interrelacionados a los seres vivos. El punto de partida es el científico Nikola Tesla.

Cambiando de área, Iñaki Zugarrondo ha propuesto 'Vasconum', la escritura de un libro del género de novela histórica que combina hechos históricos y ficción. Está ambientado en Pamplona, Roma y los bosques germánicos del año 68 dc y tiene como eje central la 'Cohors II vasconum', una cohorte del ejercito romano compuesta por vascones que lucharon como mercenarios.

David Mutiloa quiere plasmar su idea en una instalación expositiva formada por un conjunto de piezas escultóricas que se convertirán en el escenario del rodaje de la pieza de video que se integrará en la exposición. La ha titulado '{...} and so is our still more aggressive fear of the future', como una cita del diseñador Ettore Sottsass, figura del diseño radical italiano durante los años 70.

Andrea Ganuza, con '13 Cañonazos Bailables', propone el desarrollo de un proyecto de dibujo y cómic enmarcado en la ciudad de Medellín (Colombia). Pone su atención en los cuerpos femeninos y su relación con un espacio público masculinizado y violento.

Por último, Iñigo Satrustegi, Julen Azketa, Sarai Robles, Olatz Azpirotz, Maite Idoate, Itziar López y Mikel Tristán han concurrido con 'Hatz(a)marka', un proyecto colectivo que aúna poesía en euskera e ilustración (dibujo, diseño gráfico y fotografía). Con este proyecto las personas que conforman el grupo pretenden abrir una línea de colaboración entre artistas emergentes y euskaldunes de Pamplona.