El Ayuntamiento de Pamplona pone en marcha un programa de formación continua para el personal de Acción Social

PAMPLONA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona pondrá en marcha un programa de supervisión y formación continua dirigido expresamente al personal del área de Acción Social que trabaja con colectivos vulnerables y en contextos complejos.

La iniciativa, que pretende ofrecer acompañamiento, asesoramiento y herramientas para afrontar este trabajo, se dirige principalmente a profesionales de las unidades de barrio, así como al Equipo de Incorporación Sociolaboral (EISOL), el Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA), el Servicio Municipal de Atención a las Mujeres (SMAM) y el Equipo Municipal de Atención a Domicilio (EMAD), según ha informado el Ayuntamiento de Pamplona en una nota.

El objetivo principal de este programa pasa por promover procesos de reflexión y análisis sobre la forma de abordar casos especialmente complejos, relacionados con la familia y la infancia, la alta exclusión, la dependencia y autonomía de las personas, la acogida y el acceso a la vivienda, y la atención a la mujer.

En esencia, se trata de mejorar el quehacer profesional mediante la actualización de conocimientos técnicos, la optimización de las competencias actitudinales y el bienestar emocional de las personas que trabajan en la atención directa. Sobre todo, teniendo en cuenta que el desarrollo de esta labor profesional conlleva una serie de riesgos psicosociales, derivados de la presión social y del alto impacto emocional que supone el tratamiento de estos casos. Por ello, las personas profesionales de estos ámbitos se enfrentan en mayor medida a un desgaste profesional y al riesgo de padecer el síndrome conocido como 'burnout' (quemado). El apoyo que ofrece este programa persigue, precisamente, amortiguar y prevenir estos casos.

El programa, que se ha licitado ahora, se desarrollará hasta diciembre de 2027, si bien se prevén dos prórrogas más, hasta diciembre de 2029. El Ayuntamiento de Pamplona prevé destinar 71.874 euros al primer periodo, hasta diciembre de 2027. Las condiciones de la licitación pueden consultarse en el Portal de Contratación de Navarra. Se plantea que la empresa adjudicataria imparta un total de 216 horas anuales a profesionales de las áreas destinatarias, tiempo en el que se incluirán tanto labores de supervisión y acompañamiento, como de formación continua, en función de la propuesta efectuada periódicamente por el equipo responsable del área de Acción Social.

Las entidades interesadas en concurrir a la licitación deberán hacerlo hasta el 21 de agosto. La adjudicación se realizará atendiendo a criterios cualitativos y cuantitativos, según un baremo que otorga un máximo de 50 puntos a cada uno de estos dos bloques de criterios. En lo referente a criterios cualitativos, se concederán 20 puntos por la metodología y sistemas pedagógicos planteados; 10 puntos por el plan de trabajo presentado; 6 por los recursos adscritos al contrato y otros 6 por el equipo de trabajo que llevará a cabo el programa. Además, se concederán 8 puntos atendiendo a los mecanismos de coordinación entre las diferentes personas intervinientes en el proyecto.

En lo que se refiere a criterios cuantitativos, de los 50 puntos previstos, 35 corresponden a la oferta económica, pero se concederán 10 más atendiendo a criterios sociales y cinco por mejoras en las formaciones o actividades complementarias propuestas.