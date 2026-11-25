Vasos reutilizables - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona está desarrollando un proceso participativo para la elaboración de una ordenanza sobre la utilización del vaso reutilizable.

Tres sesiones de trabajo, una de diagnóstico, otra de definición del modelo y una tercera para presentar la propuesta permitirán avanzar en la definición de la norma, para establecer un sistema de gestión del vaso reutilizable único, inicialmente para Pamplona y con la posibilidad de extenderlo al conjunto de Navarra.

A estas sesiones, en noviembre, diciembre y enero, están invitadas las principales entidades y agentes implicados en el uso del vaso durante las fiestas: representantes del sector de la hostelería, especialmente de las zonas afectadas por la utilización de vaso en San Fermín; entidades que gestionan espacios y actividades en la vía pública; y entidades sociales y asociaciones que utilizan vasos reutilizables en las fiestas de los barrios y en otros eventos.

El objetivo es realizar una valoración conjunta de la experiencia acumulada hasta ahora: cómo se ha desarrollado el sistema, cuál es su situación actual, qué aspectos han funcionado bien, cuáles han presentado dificultades y qué necesidades se deben tener en cuenta de cara al futuro, "para avanzar hacia un sistema de vaso reutilizable único, que sea transparente y funcional, facilite la devolución de las fianzas y garantice una reutilización efectiva y continuada".

En paralelo, será necesario avanzar en el trabajo de concertación con las entidades que participen en la gestión del sistema, para concretar el modelo de gestión: quién se encargaría de cada función, qué mecanismos se utilizarían y cómo se organizaría el funcionamiento del circuito de reutilización y devolución de fianzas.

REUTILIZACIÓN "REAL Y VERIFICABLE"

La ordenanza que resulte tras este proceso de consulta previa podrá establecer obligaciones para personas y entidades; condiciones de información a las personas usuarias sobre el funcionamiento del sistema; requisitos aplicables a los sistemas de entrega, devolución, recuperación y lavado; y medidas de control, seguimiento y evaluación de su cumplimiento.

Se regularán, cuando proceda, los sistemas de depósito retornable de modo que la cantidad exigida por la entrega del vaso, su devolución y las condiciones para el reintegro a la persona usuaria sean conocidas, accesibles y transparentes.

La regulación permitirá un tratamiento sistemático en el uso de los vasos y su reutilización. Hasta ahora, se han ofrecido recomendaciones, campañas de sensibilización o condiciones particulares en determinadas autorizaciones, contratos, subvenciones, cesiones de instalaciones y otros instrumentos municipales.

Esta opción "permite cierta flexibilidad, pero no garantiza un tratamiento homogéneo ni la exigencia general de un circuito efectivo de reutilización". De hecho, en diferentes actividades, fiestas y eventos organizados o promovidos por entidades y asociaciones se emplean vasos de plástico concebidos para ser utilizados en más de una ocasión, "sin que se asegure su reutilización efectiva".

En unos casos, el vaso se entrega gratuitamente a las personas usuarias "sin que exista un sistema organizado para su recogida, lavado y posterior puesta de nuevo en circulación". En otros, se exige una cantidad económica por la entrega del vaso, "pero no se asegura la devolución de ese importe tras la entrega del recipiente ni se garantiza su recogida, limpieza y reutilización posterior".

Como consecuencia, "parte de los vasos puede acabar abandonada, convertirse en residuo tras un único uso efectivo o quedar fuera de un circuito de reutilización verificable". Estos son "los problemas que la futura ordenanza aborda, para garantizar la circularidad y trazabilidad del sistema".