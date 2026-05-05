El Ayuntamiento de Pamplona recuerda este miércoles a Tomás Caballero, cuando se cumplen 28 años de su asesinato

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona recuerda este miércoles, día 6, al concejal de UPN Tomás Caballero Pastor, asesinado en 1998 por la banda terrorista ETA cuando acudía a su trabajo en el Consistorio. El homenaje tendrá lugar en el cementerio municipal de San José, a la una de tarde, con presencia de integrantes de la Corporación municipal. Al acto está invitada toda la ciudadanía de Pamplona.

El homenaje, en el vigésimo octavo aniversario, está conformado por un responso, que oficiará el párroco de la iglesia de San Lorenzo, Javier Leoz Ventura, y la colocación de una corona de flores con la siguiente leyenda: 'El Excmo. Ayuntamiento de Pamplona a Tomás Caballero - Iruñeko Udal Txit Gorenak Tomás Caballerori'. El acceso al cementerio se realiza por la puerta del río.