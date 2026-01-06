El Ayuntamiento de Pamplona reformará el interior de la oficina de turismo de la calle San Saturnino

PAMPLONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a acometer en el primer cuatrimestre del año las obras de adecuación y reforma interior de la oficina de turismo de la calle San Saturnino. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación de estos trabajos con un presupuesto de 81.931,52 euros. Se busca dotar a la oficina de una mayor funcionalidad, optimizando aspectos como la visibilidad exterior del espacio o su organización interna, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

La intervención consiste, principalmente, en la reforma interior de la actual oficina de turismo a través de la reordenación de los puestos de trabajo y del espacio de espera como su adecuación a las directrices establecidas en la 'Guía para crear y gestionar oficinas de turismo y atención ciudadana accesibles e inclusivas'. Se llevarán a cabo también intervenciones específicas en la envolvente para mejorar el equilibrio acústico del espacio y garantizar un ambiente interior más confortable; se renovará el sistema de iluminación con el fin de mejorar el confort visual, optimizar la eficiencia energética y favorecer el bienestar tanto del personal como de las personas visitantes; y se cambiará la puerta de acceso por una puerta automática.

Los trabajos los llevará a cabo la empresa Aguaser Suministros y Servicios. Se prevé que comiencen a mitades de enero y que se desarrollen durante el primer trimestre del 2026. El proyecto ha sido redactado por el arquitecto Ortega Algarra Marianela, de Moatelier Studio, Espacios & Diseño.

Las obras están financiadas por los fondos europeos Next Generation UE y, concretamente, forman parte de la Componente 14 'Plan de Modernización y competitividad del sector turístico', en la inversión nº1 'Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad', Submedida 2 'Planes de Sostenibilidad Turística en Destino' para actuaciones transformadoras en el sector turístico en los ámbitos de la transición verde, la transición digital y la mejora de la competitividad turística.