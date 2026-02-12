Ayuntamiento de Pamplona y UPNA colaboran para fomentar la integración social de jóvenes migrantes en riesgo

Firma del convenio. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y la Universidad Pública de Navarra (UPNA) han suscrito un convenio de colaboración para la intervención grupal con jóvenes inmigrados. El convenio se inscribe en el Programa de Incorporación Social de Atención Primaria y, más específicamente, dentro del Proyecto Aukera, intervención grupal de acompañamiento a la vida adulta iniciado con jóvenes inmigrados en el barrio de Milagrosa para ejercer su derecho a la inclusión social.

El convenio lo han suscrito el concejal delegado del área de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón, y la vicerrectora de Estudiantes, Vida Universitaria y Compromiso Social de la UPNA, Begoña Pérez Eransus. Por parte del Ayuntamiento también ha estado presente el director del Área de Acción Social, Rubén Unanua, y por parte de la UPNA, la gestora de la Unidad de Unidad de Diversidad e Inclusión de la UPNA, Natalia Tajadura, y Rubén Lasheras, docente e investigador del Departamento de Sociología y Trabajo Social.

A través de esta colaboración, ha informado el Consistorio, el alumnado del grado de Trabajo Social puede desarrollar competencias profesionales, conocer la realidad social de primera mano y participar en un espacio de encuentro con jóvenes inmigrados que fomente su desarrollo personal. El objetivo es "generar experiencias personales donde el conocimiento mutuo cree o fortalezca redes comunitarias, y ofrecer al alumnado universitario una experiencia práctica en el desarrollo de asignaturas del grado a través de la fórmula de Aprendizaje Servicio (APS)".

Este convenio permitirá establecer espacios de encuentro y de ocio entre jóvenes inmigrados y jóvenes que estudian en la Universidad. Además, se facilitará el acceso a escuelas deportivas de la Universidad para personas jóvenes en situación de alta exclusión, con el deporte como elemento clave para la inclusión y el bienestar. Todo el programa será sometido a un seguimiento y evaluación continua con el fin de ajustar los recursos.

La UPNA se compromete a facilitar el acceso a las aulas donde se imparte la asignatura Trabajo Social con Grupos, dentro del grado de Trabajo Social, para realizar las actividades del proyecto Aukera; y permitir el acceso al entrenamiento de las diferentes escuelas deportivas para personas jóvenes atendidas y acompañadas por el Ayuntamiento y/o entidades sociales. El Ayuntamiento de Pamplona realizará el acompañamiento individual y grupal de las personas jóvenes, y mantendrá contacto directo con las profesionales de la Unidad de Diversidad e Inclusión de la UPNA para el desarrollo de las actividades.

El convenio entra en vigor este mismo jueves, hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibles prórrogas anuales hasta un máximo de 4 de años.