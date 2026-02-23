El Ayuntamiento plantea incoar a Ride On un procedimiento de nulidad de contrato si no acredita la titularidad del stock

Archivo - Un puesto del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas de Pamplona. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona se plantea incoar un procedimiento de nulidad del contrato de suministro de 40 nuevas estaciones y 400 nuevas bicicletas para la ampliación del sistema de alquiler de bicis eléctricas adjudicado a Ride On Pamplona.

El Ayuntamiento considera, "según señalan informes técnicos y jurídicos", que "se pueden haber producido diversos incumplimientos del contrato, en relación a la propiedad de esos elementos y a su calidad".

La Junta de Gobierno Local del Consistorio ha aprobado un requerimiento a Ride On Pamplona para que, en el plazo de 5 días hábiles, acredite "que es titular de los elementos que se comprometió a suministrar con el contrato y también su origen".

Es decir, "deberá acreditar, por cualquier medio válido en derecho, el momento y fundamento con el que adquirió esos bienes, sin que ello hubiera supuesto un aumento de su deuda a 16 de abril de 2025, cuando empresa y Ayuntamiento aprobaron las líneas de actuación para la resolución del servicio de mutuo acuerdo".

En el caso de que no justifique esa titularidad, el Ayuntamiento de Pamplona "podría incoar un procedimiento de declaración de nulidad del contrato".

Si Ride On Pamplona justifica la titularidad de los bienes suministrados al Ayuntamiento de Pamplona sin incremento de su deuda, se le requerirá que presente, en un plazo de cinco días hábiles, alegaciones al informe de verificación económica y técnica de ese stock que el Servicio de Movilidad ha establecido en 310.157 euros más IVA. Esa cifra "supone un 44% de los 700.000 euros más IVA que se preveían en el contrato de suministro de stock".

El Ayuntamiento "reconoce que ha recibido una parte del suministro previsto, pero no se ha cumplido con el número y la calidad de los elementos exigidos en el contrato".

Por último, el acuerdo de Junta de Gobierno Local informa a Ride On Pamplona de que puede solicitar la resolución de mutuo acuerdo del expediente, e iniciar así un trámite de liquidación por mutuo acuerdo sobre las condiciones y efectos de dicha resolución.

La adquisición de ese suministro de bases y bicicletas eléctricas "se justificó inicialmente el pasado 16 de abril con la aceptación por parte del Ayuntamiento de Pamplona de la petición de Ride On para resolver de mutuo acuerdo el contrato de prestación del servicio de alquiler de bicis eléctricas".

El 12 de septiembre "se aprobó el contrato para la compra de 40 estaciones y 400 bicicletas para ampliar el sistema de alquiler de bicis mediante un procedimiento negociado sin convocatoria ni concurrencia, que en noviembre se adjudicó a Ride On Pamplona".

Con la compra de esos elementos, el Ayuntamiento "dotaba de estabilidad económica a Ride On con una inyección de liquidez para dar continuidad al servicio hasta que se licitara un nuevo contrato para la prestación del alquiler de bicicletas eléctricas".

La entrega de los elementos para su revisión y valoración se realizó entre los días 12 y 15 de enero, "pero el coste del traslado, en contra de lo que recogía el pliego, no lo asumió Ride On, sino que el Ayuntamiento tuvo que pagar los 5.827,97 euros, coste que el municipio asumió inicialmente para ayudar a la empresa a cumplir con el contrato".

Hasta el 16 de enero "la empresa no facilitó un documento con el número de elementos que contenía cada caja del suministro de bicicletas". Previo al pago del 50% del precio del stock establecido por el contrato, "el Servicio de Movilidad, de conformidad con lo previsto en el contrato, emitió un informe de verificación que, a falta de un peritaje externo sobre las baterías, valoró los elementos suministrados en un 44% del coste previsto". El contrato preveía una segunda verificación, "que no se ha producido debido a las deficiencias en el material entregado".

DUDAS EN LA PROPIEDAD DE LAS BASES Y BICICLETAS

El Ayuntamiento de Pamplona tiene dudas de la propiedad de esas bases y bicicletas vinculadas al contrato de compra de stock para la comarcalización. La información aportada por Ride On "deja en evidencia que, al parecer, ese stock se está comprando" a una empresa "ajena al contrato firmado, que es además la única accionista de Ride On Pamplona, con la que comparte administrador único".

La adquisición de las bases y bicis mediante una compraventa a esta empresa "genera una nueva deuda para Ride On Pamplona", que el Ayuntamiento considera que "no es admisible, por no estar la subcontratación permitida para este contrato y porque no resuelve sus problemas financieros".

Ride On "ha reportado una deuda que asciende a 1,2 millones de euros, que incluyen una factura de 423.500 euros" a la empresa, derivada de la compra de ese stock.

"NO DAMOS POR PERDIDO EL SERVICIO"

En respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona, el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Consistorio, Joxe Abaurrea, ha afirmado que "no damos por perdido el servicio".

"Ya dijimos que nuestra previsión es que mientras generamos el nuevo servicio , la perspectiva era mantener o rescatar este servicio para lo que podríamos llamar un bypass, es decir, mientras se implanta el nuevo, le damos continuidad a este", ha relatado. Sin embargo, "la empresa ha decidido un cierre del servicio y es muy probable que, o bien porque lo solicite la propia empresa y si no lo solicitará el Ayuntamiento, que se genere un escenario de concurso de acreedores".

"Estamos ya moviendo las diferentes piezas", ha indicado, tras añadir que, entre otras cuestiones, "estamos acumulando los elementos y las facturas suficientes para declararnos acreedores ante los tribunales e instar, si no se hubiese hecho previamente, el concurso de acreedores". Según Abaurrea, podría haber una "más que probable" recuperación del servicio "como mínimo, antes del verano", aunque "con la cautela de que la última decisión la toma el tribunal".

"Vamos dando los pasos tal y como los habíamos definido. Pero esa es la previsión. No está ahora mismo en la agenda que el servicio decaiga durante todo este año 2026, no", ha añadido.

También ha sido preguntado por el rechazo del PSN al protocolo firmado con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sobre la comarcalización del servicio, ya que los socialistas criticaban que iniciase ahora un proceso de licitación nuevo en el que no se incorporaría a la Comarca hasta dentro de dos años.

En este sentido, sobre si es posible comarcalizar el servicio desde el principio, Abaurrea ha respondido que "es posible y se va a hacer así". "Creo que hay un malentendido, creo que se mezclan dos conceptos: uno es que la Mancomunidad de la Comarca sea titular del servicio, eso es una cosa; y otra cosa es comarcalizar. Es decir, ¿es factible que se comarcalice a partir de una licitación que hace el Ayuntamiento con acuerdo del resto de ayuntamientos de la comarca? Perfectamente. De hecho, esa es la idea", ha subrayado.

Esto, ha dicho, "es distinto de cuándo llega a traspasarse el contrato a la mancomunidad, que ese es en el plazo máximo de dos años". "Es importante aclarar esto. ¿Es posible comarcalizar a lo largo de este año a la vez que se implanta el nuevo servicio en Pamplona? Sí, sí lo es, y esa es la pretensión, y lo vamos a trabajar con todos los Ayuntamientos de la comarca", ha indicado.

"Ahora, ¿es posible que la MCP sea, a día de hoy, la licitadora, la que ponga en marcha el servicio? No, entre otras cosas, porque todavía quedan pendientes gestiones institucionales de cesión de competencias a la MCP, la MCP tiene que capacitarse técnicamente -tiene que tener personal, tiene que tener conocimiento-, es decir, todo eso ahora mismo no está", ha continuado.