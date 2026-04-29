El Ayuntamiento prevé destinar 1,6 millones a la atención socioeducativa de menores en riesgo de desprotección

PAMPLONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha reservado 1.634.113,99 euros para gestionar el servicio de intervención familiar en los domicilios para menores en riesgo de desprotección infantil para este 2026 y 2027.

La Junta de Gobierno Local del Consistorio pamplonés ha aprobado la licitación de contrato, que se dirige a personas atendidas dentro del programa de Atención a la Infancia y a la Familia.

El servicio ofrecerá una atención socioeducativa para menores de 0 a 18 años y sus progenitores y tutores legales. El objetivo es que reciban la asistencia en los propios domicilios en los que residan las personas beneficiarias.

Se elaborarán planes individuales y globales de intervención socioeducativa con cada familia. Con estos planes se buscará "modificar las relaciones familiares inadecuadas y dotar a los padres y madres de las competencias y habilidades para satisfacer las necesidades básicas, emocionales, cognitivas y sociales de sus hijos e hijas".

Así, "se les aportará herramientas y habilidades relacionadas con el cuidado, la educación y la gestión emocional". Esta atención "servirá para contrarrestar los factores de desprotección que existan en estos entornos familiares y evitar la separación de los niños, niñas y adolescentes de su medio familiar".

En concreto, se abordarán "dificultades en la relación, la crianza, la atención y la educación de los menores". También se fomentará en los padres y madres "la motivación para resolver dificultades y reforzar los aspectos positivos". Se tratará, asimismo, de "ayudar a la familia a reducir el impacto de la crisis y estabilizar la situación familiar, reduciendo el nivel de estrés".

El servicio discrimina entre menores de seis años y adolescentes. En los primeros, se promoverá el fomento de un "apego seguro" con sus progenitores, "proporcionarles pautas de estimulación social, cognitiva y de desarrollo del lenguaje" y se tratará de "hacer conscientes a los padres y madres de la importancia de satisfacer las necesidades infantiles en la primera infancia para el desarrollo posterior".

Por su parte, con la adolescencia se trabajará el desarrollo emocional, la adquisición de habilidades de interacción social, la adquisición de responsabilidades y habilidades de autocuidado. También se trabajará la formación escolar y laboral, la utilización del ocio y la educación sexual.

Del importe asignado, 583.300,57 euros sufragarán el programa desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de este año. Los otros 1.050.813,42 euros cubrirán los gastos de la iniciativa durante todo 2027.

CONTEMPLADA UNA ÚNICA PRÓRROGA

La licitación aprobada prevé una prórroga de un año, que abarcaría 2028, por lo que el importe total ascendería a 2,45 millones. La adjudicación se realizará atendiendo criterios cualitativos y cuantitativos.

Por un lado, las empresas concurrentes deberán presentar un plan de trabajo, que se valorará con hasta 50 puntos. En ese plan se deberán recoger los objetivos generales y específicos (5 puntos), la metodología aplicable en cada subprograma (15 puntos), las actividades previstas (10 puntos), los recursos técnicos (10 puntos), el sistema de coordinación y métodos tanto con la persona responsable del Programa de Atención a la Infancia y Familia como con el Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia y los recursos comunitarios (5 puntos) y la memoria evaluativa anual (5 puntos).

En cuanto a los criterios cuantitativos, se concederán 30 puntos por la oferta económica. Asimismo, se concederán hasta 10 puntos por las mejoras ofertadas, que incluirán hasta cinco puntos por la realización de actividades grupales con las familias del programa o con adolescentes, y cinco más por la realización de supervisión de casos a propuesta del Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia.

Para los criterios sociales se han reservado otros 10 puntos, que dependerán de la contratación de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral.

De acuerdo con los datos de la memoria del Área de Acción Social, el Programa de Intervención Familiar viene desarrollándose en el Ayuntamiento de Pamplona desde el año 2004.

El programa ha sido gestionado desde el año 2006 por Kamira Sociedad Cooperativa. Durante 2025, se ha atendido un total de 97 unidades familiares y 193 menores (93 chicos y 100 chicas).

El grupo etario más numeroso lo conforman las chicas y chicos de entre 7 y 12 años (66 casos), seguido del tramo 13-16 años. El grupo de edad en el que se concentra la población adulta es en la franja de 41 a 60 años (55%), seguida por la de 31 a 40 años (26%).