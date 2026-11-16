El Ayuntamiento prevé iniciar en 2027 el soterramiento de San Jorge, cuyo proyecto estará listo el primer trimestre

Imagen del proyecto - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona prevé iniciar en 2027 las obras del soterramiento de la avenida de Navarra, en San Jorge, cuyo proyecto estará listo el primer trimestre, con un presupuesto estimado de 26,9 millones de euros, según se recoge en las memorias de las siete fases de actuación.

Así lo ha dado a conocer este lunes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona el concejal de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Consistorio, Joxe Abaurrea, que ha destacado que este es "un proyecto complejo, es un proyecto muy ambicioso" cuyo objetivo principal es la "amabilización general del barrio".

Se trata de la obra civil "probablemente más ambiciosa y de mayor coste económico que se haya hecho en la ciudad", y supone "una revolución importante dentro del barrio", que se encontraba "roto y fragmentado en cuatro partes". Preguntado por la duración de las obras, ha respondido que "no tengo la autoridad técnica como para decirlo", aunque una obra de estas características "sobrepasará probablemente los tres años". En cuanto al inicio de las obras, "la previsión es que empiecen el año que viene".

El proyecto, ha explicado, se reparte en siete fases, aunque "la columna vertebral es, lógicamente, el propio soterramiento, del que tendremos la entrega del proyecto básico antes del final de año". De esta forma, se espera que, para finales de este año, se presente el proyecto básico, "que permitirá conocer con mayor detalle la solución planteada".

La primera de esas fases incluye el soterramiento propiamente dicho, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 26.946.143,21 euros, pendiente aún de ajustes.

Las memorias valoradas desarrollan la planificación general derivada de la propuesta VerdeANDO, ganadora del concurso de ideas convocado en 2024 y adjudicada posteriormente en 2025 mediante procedimiento negociado.

La finalidad de estas memorias es disponer de una base técnica y económica que ordene posibles actuaciones futuras de transformación y reurbanización de San Jorge, estableciendo una hoja de ruta para intervenir progresivamente sobre el espacio público, la accesibilidad y la movilidad peatonal, ciclista y rodada.

En el primer trimestre de 2027 estará finalizado el proyecto de ejecución del soterramiento incorporando los estudios de tráfico, seguridad y análisis de riesgos desarrollados durante su redacción.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE TRÁFICO, SEGURIDAD Y ANÁLISIS DE RIESGOS

El proyecto de ejecución del soterramiento se demora unos meses de la previsión inicial de tenerlo listo para finales de 2026, ya que se ha considerado necesario incorporar durante su redacción estudios técnicos complementarios de tráfico, seguridad y análisis de riesgos, con el objetivo de "analizar con mayor detalle el funcionamiento de la solución y reforzar las condiciones de seguridad del futuro soterramiento".

En concreto, se ha elaborado un estudio de tráfico para analizar la incidencia del soterramiento sobre la rotonda de Ofitas y la intersección de la calle Biurdana con la avenida de Navarra, en el entorno de Agrupación Deportiva San Juan.

Asimismo, se ha desarrollado un trabajo especifico de seguridad y análisis de riesgos, dando respuesta a los condicionantes establecidos por el Servicio de Emergencias, Prevención y Protección Civil de la Dirección General de Interior de Navarra y tomando como referencia el Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado y la Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Navarra.

Estos estudios permiten "reforzar las garantías de seguridad, analizar con mayor precisión las repercusiones sobre el tráfico del entorno y avanzar hacia una solución técnicamente más sólida antes de cerrar el proyecto de ejecución".

SOLUCIONES DE APARCAMIENTO

Las memorias valoradas de las diferentes fases analizan también as necesidades de aparcamiento y "aportan soluciones concretas". Actualmente, existen en el ámbito de actuación 324 plazas de aparcamiento.

La propuesta que se recoge en las memorias contempla mantener 66 de ellas y generar 200 nuevas plazas de uso general, 50 en la calle Doctor Repáraz y otras 150 mediante la ampliación del aparcamiento disuasorio de esa misma calle. A ellas, se sumarían otras 100 plazas de aparcamiento en la calle del Muelle que estarían reservadas específicamente para residentes. Así las cosas, esta planificación permitiría alcanzar las 366 plazas.

Además, las memorias valoradas recogen la posibilidad de incorporar en el futuro un aparcamiento en concesión en la calle Doctor Húder, con unas 206 plazas adicionales. En ese escenario, la oferta podría alcanzar 572 plazas, 248 más que las existentes en la actualidad, es decir, un 76% más.

Estas medidas tratan de "compatibilizar la progresiva transformación del ámbito, con más espacio destinado a los desplazamientos peatonales y ciclistas, la accesibilidad y la mejora del espacio público, con las necesidades de estacionamiento en San Jorge y con medidas específicas para residentes".

CINCO DE LAS SIETE FASES DEL PROYECTO, SIN VINCULACIÓN CON EL PSIS

De las siete fases definidas en el proyecto, cinco de ellas, incluido el soterramiento, pueden desarrollarse antes del PSIS vinculado al bucle ferroviario y otras dos quedarían vinculadas a su posterior ejecución.

Esas dos fases posteriores tienen que ver con algunas actuaciones previstas en la calle del Muelle y con la adaptación de la nueva urbanización a ese PSIS en el entorno de las vías y la estación.

La fase 1 se corresponde con el soterramiento de la avenida de Navarra en una actuación que abarca también actuaciones en la avenida de San Jorge desde la rotonda hasta Doctor Repáraz y en el cruce de la avenida de San Jorge con la calle Sanduzelai.

La fase 2 recoge actuaciones en la zona del campo de fútbol y al norte del ámbito, en el vial de la rotonda de Ofitas y en las Conexiones con Doctor Repáraz y Doctor Canalejo. La fase 3 afecta a tres de los cuadrantes del barrio, a la calle Dr.Galán y Dr. Juaristi, a Dr. Húder y a Dr. Labayen, Dr. San Martín y también a Dr. Juaristi.

La fase 4 abarca actuaciones en las plazas que generan varios patios interiores de las cuatro zonas del barrio. La fase 5 incluye actuaciones en la avenida de San Jorge, en su tramo este entre el cruce con Sanduzelai y la rotonda central.