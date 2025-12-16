El Ayuntamiento proyecta terminar el paseo Anelier en Rochapea para darle continuidad peatonal con el parque fluvial

Archivo - Paseo Anelier. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO - Archivo

PAMPLONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Gerencia de Urbanismo aprobará este miércoles el proyecto para la terminación del paseo de Anelier en el barrio de Rochapea. La zona central actual aparcamiento disuasorio se convertirá en espacio peatonal y de estancia, con zonas verdes, que dará continuidad al bulevar hasta el parque fluvial. El tramo de la calle Arbizu que lo atraviesa se integrará en ese bulevar. El proyecto lo ha redactado Sergio Murillo Saldías (50%) y CIMA Ingenieros S.L.U. (50%) por un importe de 38.400 euros (IVA no incluido), que incluye también la dirección de obra.

El proyecto consta de tres fases, con un presupuesto de 1.811.844,22 euros. La primera fase afecta a la zona central del actual aparcamiento disuasorio del paseo Anelier, con una actuación que generará nuevos espacios verdes y de estancia de transición hacia el parque fluvial del Arga. La segunda fase se centra en el tramo de la calle Arbizu, entre Bernardino Tirapu y Juslarrocha, que se reurbanizará como el bulevar. Por último, la tercera fase incluye las actuaciones en espacios sobre tapas de garaje en la plaza del bulevar.

El proyecto incluye zonas de encuentro y refugio climático, además de contemplar medidas relacionadas con la Estrategia de Transición Energética y de Cambio Climático como la optimización del ciclo del agua mediante sistemas de drenaje urbano sostenibles (SUD), la implementación del riego sostenible y la jardinería de bajo mantenimiento o la reducción del impacto del incremento de la temperatura, la lluvia o la sequía, minimizando el efecto 'isla de calor'.

TRANSICIÓN AL PARQUE FLUVIAL DEL ARGA

La superficie de actuación del proyecto es de 3.873,12 m2, de los que 3.215,66 m2 se corresponden con la parcela de suelo público en la que se va a actuar y 657,46 m2 con parte de las seis parcelas edificables a ambos lados de la parcela, lindantes con las calles Bernardino Tirapu y Juslarrocha. En la primera fase, que se corresponde con la intervención en la zona central del actual aparcamiento disuasorio, se plantea un diseño similar al del resto del bulevar, con una mayor superficie verde y una mayor densidad de arbolado

Se crean cuatro grandes parterres vegetales arbolados, así como franjas transversales con alcorques para árboles y un pavimento diferenciado, que delimitarán zonas de estancia con bancos. Se mantiene una franja de tránsito peatonal en el centro de la parcela para conectar el bulevar consolidado con el parque fluvial al sur de la calle Río Arga, ha informado el Ayuntamiento.

En uno de los laterales de esa nueva plaza, cerca de la esquina este, se prevé un espacio de calistenia. También se proyectan dos fuentes, una de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida al norte de la calistenia, elementos de aparcabicis en la esquina este colindante con Río Arga y otros elementos de mobiliario urbano como papeleras.

ELIMINAR EL TRÁFICO EN EL TRAMO DE LA CALLE ARBIZU

La reurbanización superficial de la calle Arbizu, entre Bernardino Tirapu y Juslarrocha, se diseña con franjas discontinuas verdes arboladas y con zonas de estancia con bancos. La franja central que da continuidad al bulevar se prevé diáfana para permitir un tránsito peatonal fluido. Esa reurbanización supondrá, a futuro, la eliminación del tráfico rodado en ese tramo de poco más de 100 metros.

La actuación mantiene la estética de la parte del bulevar ya consolidada en lo que a la pavimentación se refiere. La franja central y las colindantes con el bulevar nuevo y el consolidado tendrán pavimento de grandes piezas graníticas. En la zona central, entre los parterres y en los bordes de continuidad de las tapas de garaje, su utilizará hormigón lavado. La baldosa y el hormigón lavado con árido silíceo pavimentarán las zonas entre el bulevar y las calles Bernardino Tirapu y Juslarrocha, tanto en los espacios exteriores a las franjas verdes como en las zonas de estancia.

Hasta que se desarrollen las edificaciones previstas en los laterales de la parcela, colindantes a las calles Bernardino Tirapu y Juslarrocha respectivamente, se prevé que se mantengan las líneas de aparcamiento existentes en la actualidad, así como los accesos a ambas desde esas mismas calles y los aparcamientos ubicados sobre las futuras parcelas edificables.

FUTURAS EDIFICACIONES EN LOS LATERALES DE LA PARCELA

La actuación en la calle Arbizu podría llevarse a cabo de forma paralela a los trabajos previstos en las seis parcelas edificables anexas al espacio central del actual aparcamiento disuasorio que se convertirá en espacio de tránsito peatonal. Los espacios de esas parcelas se proyectan y valoran, pero serán ejecutados en un futuro por las empresas edificadoras sobre sus tapas de garaje. Colindantes sobre esas franjas sobre tapa de garaje, las edificaciones deberán contar con unos porches cuyos bordes pavimentados tendrán que coincidir con las alineaciones de los edificios ya consolidados que perimetran el bulevar, ha añadido el Consistorio.