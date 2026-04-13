El Ayuntamiento realoja a las personas que pernoctaban en Aranzadi ante el inicio de las obras del edificio de Agustinas

PAMPLONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha ofrecido alojamiento temporal a las decenas de personas que pernoctaban en el entorno de Aranzadi, debido al inicio de las obras de rehabilitación del edificio de Agustinas.

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, que ha comparecido este lunes en rueda de prensa junto al concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón, ha afirmado que este lunes se ha realizado una intervención en el entorno de Aranzadi "muy cuidadosa, respetuosa" y "exquisita".

Por su parte, Mauleón ha señalado que "no somos ajenos a la realidad social que se vive en el propio edificio y en las inmediaciones y, por tanto, durante las últimas semanas hemos ido preparando un dispositivo para ofrecer un alojamiento temporal y una atención social a las personas que se alojaban en este edificio y en las inmediaciones".

"Esta mañana, la Policía Municipal, junto con el personal del Área de Acción Social, hemos informado a todas las personas presentes del inminente inicio de las obras, se les ha ayudado a recoger sus enseres y se les ha ofrecido la posibilidad de acudir al comedor público, donde se ha centralizado la atención a las personas", ha manifestado.

Según Mauleón, se ha atendido a 75 personas. En concreto, se ha proporcionado alojamiento temporal a 51 personas: ocho personas en el albergue municipal, cuya capacidad se ha ampliado "de manera temporal", 10 personas a otros albergues municipales, y 33 personas a diferentes hoteles y pensiones de Pamplona y Comarca.

Cinco personas estaban empadronadas en otras localidades de la comarca de Pamplona, por lo que "se les ha derivado a que sean atendidos en sus respectivos servicios sociales". A tres personas que eran perceptoras de prestaciones sociales se les ha proporcionado un listado de habitaciones que poder alquilar, y tres personas no han podido ser acogidas "porque estaban previamente sancionadas en los dispositivos de atención a las personas sin hogar". Además, cinco personas "no han querido recibir lo que se les había ofrecido" y ocho personas "han expresado que contaban con alternativas".

El alojamiento ofrecido, en todos los casos, es de tres días, "de acuerdo a la normativa y a los protocolos y ordenanzas municipales que tenemos a este efecto".

(Seguirá ampliación)