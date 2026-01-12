El Ayuntamiento recibe en cesión la colección de la Fundación Museo Javier Ciga para su exposición en Civivox Pompelo

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y el presidente de la Fundación Museo Javier Ciga, Pello Fernández, en la firma del convenio - GORKA BEUNZA-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona recibirá en cesión, de manos de la Fundación Museo Javier Ciga, su colección de obras del pintor pamplonés Javier Ciga Echandi, con el objetivo de crear un espacio expositivo en Civivox Pompelo.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y el presidente de la Fundación, Pello Fernández, han suscrito un contrato de comodato por el que el Consistorio recibe en préstamo, y de forma gratuita, la obra del artista, para su difusión, exhibición, promoción y conocimiento en la programación municipal de arte y cultura.

El préstamo incluye un total de 94 obras propiedad de la Fundación Museo Javier Ciga, así como cuatro cuadros más y diversos objetos que la Fundación cuenta en depósito.

Así, el Ayuntamiento de Pamplona recibirá un total de 80 cuadros y 18 dibujos realizados en la cárcel, además de un busto, una escultura, una medalla, una fotografía y varios catálogos.

La cesión tendrá carácter indefinido, si bien se establece un periodo inicial de cuatro años, en el que se plantea la resolución del contrato por incumplimiento de alguna de las partes y que prevé una indemnización para el Consistorio como parte de la inversión realizada para alojar la colección en los espacios municipales.

De hecho, aunque la cesión es gratuita, el Ayuntamiento correrá con los gastos de transporte y seguro de las obras. Y, además, se compromete a "cuidar y mantener en perfecto estado de conservación" todas las obras, tanto las expuestas como aquellas que vayan a quedar almacenadas, en condiciones "idóneas" de estanqueidad, higrometría, temperatura y seguridad.

También corresponderán al Consistorio los gastos referidos a producción, diseño e impresión de catálogos y otros soportes didácticos y de publicidad.

Los espacios elegidos para su exhibición serán consensuados con la Fundación Museo Javier Ciga, así como el posible préstamo de las obras a otras instituciones o proyectos.

De hecho, la Fundación mantendrá los derechos de propiedad intelectual de la obra de artista pamplonés, aunque autoriza al Consistorio a la reproducción, distribución y comunicación de las obras, siempre que se comunique previamente a la Fundación.

Entre las obras cedidas al Ayuntamiento de Pamplona se encuentran varios óleos sobre lienzo, sobre tabla y sobre tabla entelada, así como tres obras de óleo sobre cartón.

Entre las obras están 'La calceta', varios paisajes de Baztan y paisajes de Pamplona, 'Procesión de Semana Santa', varios retratos y autorretratos, escenas de París o la obra 'La carta o los segovianos', esta última cedida a la Fundación por un particular. También hay seis dibujos al carboncillo, tres acuarelas y una serie de 18 dibujos a lápiz realizados en la cárcel.

"REFERENTE DE LA PINTURA NAVARRA DEL SIGLO XX"

Javier Ciga Echandi (Pamplona 1877-1960) comenzó su etapa formativa en la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona en 1892, lo que le permitió conocer a maestros como Carceller, Zubiri y García Asarta, para después trasladarse a Madrid, a la Academia de San Fernando, donde logró el título de profesor.

Su paso por París le lleva a ser reconocido como miembro del Gran Salón de París. Tras la I Guerra Mundial, ya en su época adulta, se convierte en "un referente de la pintura navarra de la primera mitad del siglo XX", con obras como 'El mercado de Elizondo' y 'Un viático en Baztan'.

Fue maestro en su Academia Ciga y también concejal del Ayuntamiento de Pamplona en dos periodos, de 1920 a 1923 y de 1930 a 1931, por el Partido Nacionalista Vasco. En plena Guerra Civil "fue detenido, torturado y encarcelado durante año y medio, frenando su proceso creativo". Murió en 1960, a los 82 años.