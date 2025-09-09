El Ayuntamiento tramita una modificación del PEPRI para actualizarlo con la nueva ubicación de las estatuas de Sarasate

Archivo - Imagen de una de las estatuas del Paseo de Sarasate - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

Este miércoles se iniciarán trabajos preparatorios de las obras y el marcaje de protecciones de zonas verdes

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes la modificación inicial del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo (PEPRI) para actualizarlo con la nueva ubicación de las estatuas de Sarasate.

Este es un trámite legal "para eliminar del documento las referencias descriptivas, gráficas y escritas de las estatuas de los reyes de Navarra del paseo de Sarasate, que pasan a situarse fuera del ámbito de aplicación de este Plan". El conjunto de la operación de traslado está previsto que finalice antes de que acabe este año.

Mañana miércoles comenzarán los trabajos previos, marcaje de protecciones de zonas verdes etc., para el traslado al parque de la Taconera. La próxima semana lo previsto es mantener la primera reunión sobre el terreno con personal técnico de la Institución Príncipe de Viana para acordar los tratamientos de restauración que comenzarán la semana del 22 de septiembre. Se intervendrá en la Taconera en paralelo, para preparar el traslado de las esculturas, algo que se hará en dos grupos de tres obras.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea, han comparecido en una rueda de prensa para explicar el proceso.

Según Abaurrea, esta modificación "tiene básicamente dos grandes objetivos, por un lado, dar unidad y coherencia a la normativa urbanística en relación tanto a las estatuas como a la nueva situación que va a tener el paseo de Sarasate y, por otro lado, también atendemos la sugerencia que en su segundo informe hace Príncipe de Viana".

Ha apuntado Abaurrea que "se va a garantizar, lógicamente, la integridad física de las estatuas, pero también que van a mantener el mismo nivel de protección legal que tenían hasta ahora, que eso es importante". Además, las obras "van a tener un seguimiento exhaustivo" por parte del Ayuntamiento y por parte de Príncipe de Viana.

En cuanto al final de las obras, Abaurrea ha señalado, en respuesta a los periodistas, que "yo creo que vamos a un ritmo adecuado". "Seguimos manejando los tiempos de ese finales de 2026. Más que retraso, lo que hemos hecho es un enriquecimiento del proyecto", ha dicho.

El Pleno, tras el paso mañana miércoles de la iniciativa por la Comisión de Urbanismo, tratará este jueves la modificación inicial de la otra herramienta urbanística competente en este ámbito, el Plan Municipal, y la previsión es que "antes del final de año se haya podido completar esta tramitación".

Será un cambio para "adecuar lar referencias a la protección de las estatuas a la nueva ubicación". En ambos casos, las aprobaciones iniciales pasarán a exposición pública para posibles alegaciones.

CAMBIOS LEGALES PARA "ORDENAR LOS TEXTOS"

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona en su informe de modificación inicial del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo (PEPRI) explica que estos cambios son "para mantener la coherencia en los textos, ya que en ningún caso el traslado de estatuas las desprotegería jurídicamente, toda vez que ambos textos recogen hoy en día la catalogación de estos elementos no vinculados a la edificación". 'Lo que el planeamiento protege son las estatuas, y no su ubicación determinada', cita el informe.

Además, recuerda, la normativa "permite el cambio, ya que según las normas de protección de este tipo de elementos 'podrá autorizarse excepcionalmente cambiar el emplazamiento si se considera justificado; para ello deberá realizarse un estudio razonado (...) que deberá presentarse junto a la solicitud de licencia'".

En ese sentido, el Ayuntamiento considera que el estudio aludido está incluido en el proyecto de reforma del paseo de Sarasate, y la justificación requerida reside en el objetivo de la intervención de "establecer para el Paseo un juego escultórico moderno, compuesto por una pieza de Jorge Oteiza y una nueva escultura del compositor Pablo Sarasate que da nombre al Paseo".

Se busca además "la puesta en valor del Monumento a los Fueros como única escultura clásica del Paseo, y de las alineaciones arboladas, retirando elementos circundantes". Así, explica el informe, el 14 de agosto en el momento de aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno Local, "todos los elementos que requería la normativa estaban ya cumplidos".

Para "acabar de depurar o completar los textos que se modifican", se aprovechará para cambiar la ficha del ámbito de reforma y diseño unitario (ARDU) que este espacio tiene dentro del PEPRI. Y es que, tras haberse concretado en el proyecto los criterios de intervención, se ha aprovechado la nueva redacción para retirar previsiones ya descartadas, como por ejemplo la creación de un aparcamiento subterráneo en el paseo de Sarasate.

COMIENZAN LOS TRABAJOS PREVIOS

Esta semana comienza la operación de traslado de las seis esculturas ideadas para el Palacio Real de Madrid, obra del taller del escultor barroco italiano Doménico Olivieri, que se encuentran en el paseo de Sarasate. Mañana miércoles se iniciarán trabajos preparatorios de las obras y el marcaje de protecciones de zonas verdes.

La semana del 22 de septiembre se instalarán las casetas de obras y los vallados, y se visitará el espacio con personal técnico de la Institución Príncipe de Viana para acordar los tratamientos de restauración a acometer, y comenzarán los trabajos en las peanas (bases).

La semana del 22 de septiembre se iniciarán excavaciones en Taconera para crear los huecos de las nuevas bases o zapatas y se empezarán con la fabricación de tres subestructuras, unas jaulas que permitirán el traslado de las obras escultóricas. En paralelo, comenzará la restauración de las esculturas en el propio paseo, de forma que se puedan simultanear todos los trabajos en las distintas ubicaciones.

El traslado se hará cuando acaben los trabajos previos en Taconera y las jaulas estén terminadas, en principio moviendo tres esculturas por tanda. Una vez las estatuas estén en su ubicación definitiva, se harán trabajos de restauración mínimos, como retoque final.