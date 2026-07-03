El Ayuntamiento de Tudela adjudica las obras de asfaltado de calles del casco urbano para 2026

PAMPLONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela, en la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes, ha acordado adjudicar a la empresa Excavaciones Fermín Osés las obras de asfaltado de diversas calles del casco urbano que se ejecutarán a lo largo de 2026, por un importe de 345.718,05 euros, IVA incluido.

Las actuaciones previstas contemplan el fresado del firme existente, el suministro y la extensión de mezcla bituminosa, la puesta a cota de arquetas y la reposición de la señalización horizontal, con el objetivo de mejorar el estado del pavimento y reforzar la seguridad vial en distintos puntos de la ciudad.

Las vías incluidas en esta actuación son la calle Gerardo Diego Poeta; avenida Huertas Mayores (de forma parcial, en el tramo comprendido entre Tronzaires y el instituto); el paseo de Capuchinas, entre Merindades y Pedro Legaria; el vial de la antigua carretera de Zaragoza, entre las calles Canal de Navarra y Canal de Mañeru; calles Mont de Marsan y Díaz Bravo, entre Cuesta de Loreto y avenida de Argentina; las calles Alza, Nenúfares, De la Pliega y Río Madre, además de varios tramos de Francisco Fuentes, y diversos tramos del vial de Merindades, así como otras actuaciones puntuales en distintos puntos de la ciudad.

Se estima que las intervenciones se inicien en la segunda quincena de agosto.

El expediente se inició por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 6 de marzo de 2026, con un importe máximo de licitación de 357.627,03 euros, I.V.A. incluido. Durante el plazo de presentación de ofertas, se recibieron tres propuestas y, una vez analizada la documentación, la mesa de contratación, reunida el 22 de junio de 2026, acordó elevar a la Junta de Gobierno Local propuesta de adjudicación del contrato a favor de la empresa Excavaciones Fermín Osés, por un importe de 345.718,05 euros, IVA incluido.

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Zeus Pérez, ha afirmado que "la conservación de las calles es una prioridad para este equipo de Gobierno". "Con esta nueva actuación seguimos invirtiendo en el mantenimiento de la ciudad para ofrecer a los tudelanos unas vías más seguras, cómodas y en mejores condiciones", ha señalado.