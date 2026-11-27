PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tudela, en su sesión celebrada este viernes, ha aprobado el proyecto actualizado de la futura Casa de Cultura de Tudela, que se ubicará en el antiguo Cuartel de Sementales.

La redacción del proyecto fue adjudicada a José Rafael Moneo Vallés por un importe de 459.800 euros. El arquitecto tudelano ha renunciado a la totalidad de sus honorarios, por lo que el importe final de la factura queda fijado en 217.800 euros, IVA incluido.

Esta cantidad corresponde a los trabajos realizados por el equipo técnico colaborador, integrado por ingenieros, aparejadores y otros profesionales que han participado en la elaboración del proyecto.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha agradecido a Rafael Moneo este gesto, "que demuestra una vez más la generosidad y el cariño que el arquitecto tudelano siente por su ciudad". El presupuesto de ejecución material del proyecto actualizado asciende a 18.169.559,79 euros, IVA excluido.

El Ayuntamiento de Tudela y el Gobierno de Navarra "mantienen una línea de colaboración para hacer realidad esta iniciativa", cuyo proyecto está financiado por el Ejecutivo foral y que "permitirá dotar a la ciudad de un nuevo espacio cultural en un edificio de especial significado para la capital ribera".

ANTECEDENTES Y ALCANCE DE LA ACTUACIÓN

La intervención tiene como finalidad "recuperar y poner en valor el antiguo Cuartel de Sementales, un inmueble emblemático y estrechamente vinculado a la historia de Tudela, adecuándolo a la normativa vigente y al nuevo planteamiento cultural previsto para sus futuras instalaciones".

El encargo realizado a Rafael Moneo incluía la elaboración del proyecto de ejecución definitivo, tomando como referencia el documento existente, así como el proyecto de actividad clasificada y toda la documentación técnica necesaria para tramitar "correctamente" el expediente ante las distintas administraciones y organismos afectados.

Próximamente se darán a conocer próximamente los detalles de la propuesta actualizada, mediante una presentación en la que se explicarán sus principales características, los espacios previstos y las particularidades de la intervención diseñada por Rafael Moneo.