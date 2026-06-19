El Ayuntamiento de Tudela impulsa la renovación integral del paseo del Queiles entre Díaz Bravo y Alberto Pelairea

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela, en sesión de Junta de Gobierno Local celebrada este viernes, ha aprobado la adjudicación a la empresa Blasco Esparza Pamplona del contrato para la redacción del proyecto y la dirección facultativa de las obras, que incluirá también la coordinación de seguridad y salud, relativas a la renovación integral del pavimento y del carril bici del paseo del Queiles, en el tramo comprendido entre las calles Díaz Bravo y Alberto Pelairea.

El importe del contrato asciende a 18.137,90 euros (IVA incluido), y el plazo previsto para la redacción del proyecto es de 45 días. El ámbito de actuación se centra en el actual paseo del Queiles, donde se plantea una renovación completa del espacio entre las alineaciones de arbolado, actualmente afectadas por el levantamiento de los pavimentos debido al crecimiento de las raíces, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

La superficie aproximada de intervención será de unos 2.000 metros cuadrados, incluyendo el paseo, el carril bici y sus conexiones. El presupuesto estimado de ejecución de las obras se sitúa en torno a los 425.000 euros (IVA incluido).

La iniciativa prevé la demolición integral de los pavimentos existentes y la ejecución de una nueva superficie con una tipología similar a la del parque del Queiles Nuevo, incorporando bordillo tipo Tudela. Asimismo, el carril bici se reubicará de forma segregada por el exterior de la línea de arbolado, con el objetivo de mejorar la seguridad y la convivencia de los distintos usos del espacio público.

La actuación conectará con espacios ya ejecutados o en proceso de mejora, como las zonas de juegos infantiles, el entorno de Mont de Marsan o las escaleras de Elvira, favoreciendo la continuidad peatonal y ciclista.

Además, el proyecto contempla la creación de jardineras longitudinales asociadas a la alineación de arbolado, que funcionarán como sistema de drenaje natural, así como la reposición del mobiliario urbano.

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Zeus Pérez, ha afirmado que "actuamos sobre uno de los tramos más deteriorados del paseo del Queiles para recuperar un espacio muy utilizado por peatones y ciclistas". "La renovación se realizará manteniendo el arbolado existente, mejorando la seguridad, la accesibilidad y la calidad de este entorno", ha señalado.