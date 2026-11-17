PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela, a través de las concejalías de Educación, Centros Cívicos y Deportes, pondrá en marcha el próximo 30 de noviembre la campaña 'Libros Libres', una iniciativa que pretende fomentar la lectura, facilitar el acceso gratuito a publicaciones de interés local y dar una segunda vida a los libros.

Los ejemplares proceden del fondo bibliográfico de la Biblioteca de Temas Locales Manuel Castel-Ruiz y abordan diferentes aspectos relacionados con la historia, las tradiciones y la cultura popular de Tudela.

Con esta campaña, el Ayuntamiento quiere poner estas publicaciones a disposición de la ciudadanía, favoreciendo su difusión y conservación a través de nuevos lectores, al tiempo que promueve la reutilización de los libros y el aprovechamiento de los recursos existentes.

La iniciativa coincide, además, con la proximidad de las fiestas de Navidad, unas fechas "especialmente propicias para compartir y hacer regalos". En este contexto, la campaña "ofrece una oportunidad para regalar cultura, dar una segunda vida a los libros y fomentar un consumo más sostenible, demostrando que un libro puede seguir teniendo valor y despertar el interés de nuevos lectores".

LIBROS GRATUITOS, SIN NECESIDAD DE DEVOLUCIÓN

A partir del 30 de noviembre, los libros estarán colocados en mesas habilitadas en las entradas de distintos centros cívicos e instalaciones deportivas municipales, donde cualquier persona podrá elegir libremente los ejemplares que le interesen y llevárselos de forma gratuita.

Cada persona podrá recoger un máximo de tres libros, que pasarán a ser de su propiedad, sin obligación de devolverlos. Podrán conservarlos, leerlos, regalarlos o compartirlos con otras personas, si bien queda expresamente prohibida su posterior venta.

Con 'Libros Libres', el Ayuntamiento invita a la ciudadanía a descubrir estas publicaciones, acercarse al patrimonio cultural de Tudela y contribuir a que sus contenidos continúen circulando y llegando a nuevos lectores.

La campaña comenzará el lunes 30 de noviembre de 2026 y continuará hasta agotar las existencias en los puntos de recogida.

Con el objetivo de acercar esta iniciativa al mayor número posible de personas, el Ayuntamiento habilitará siete puntos de recogida en diferentes instalaciones municipales: en los Centros Civicos Rúa, Molinar, Lestonnac y Lourdes y en las instalaciones deportivas: Piscinas Clara Campoamor, CM Ribotas y Polideportivo Ciudad de Tudela.