El Ayuntamiento de Tudela presenta un presupuesto de 54,5 millones para 2026

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y la concejala de Hacienda, Reyes Carmona, presentan el proyecto de Presupuestos municipales de 2026. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y la concejala de Hacienda, Reyes Carmona, han presentado este miércoles las líneas principales del proyecto de Presupuestos municipales de 2026, que asciende a 54.496.162,83 euros y será debatido en el próximo pleno.

Toquero ha destacado que se trata de un presupuesto muy similar en términos globales al de 2025, "un presupuesto récord, acorde a la hoja de ruta que nos compromete a la hora de hacer año tras año las cosas mejor, sin renunciar al compromiso de que no salga del bolsillo de los tudelanos ni un solo euro más de los imprescindibles para mantener la velocidad de crucero".

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, entre las actuaciones más destacadas se encuentra la reurbanización integral de la calle Manresa, que incorporará un ascensor urbano para mejorar la accesibilidad y un innovador jardín terapéutico orientado al bienestar y la convivencia.

El presupuesto prevé, además, un 25% más de inversión en polígonos; un 50% más para mejoras de la vía pública dentro del mantenimiento general, y un 25% adicional para parques, jardines y zonas verdes. Asimismo, se renovará la flota municipal con vehículos híbridos y eléctricos, y se destinarán 133.100 euros para la compra de una ambulancia destinada a Protección Civil.

Por otro lado, el alcalde ha subrayado el papel "estratégico" del turismo y ha anunciado la puesta en marcha del Plan Operativo de Turismo 2026.

En materia agroalimentaria, ha destacado los casi 200.000 euros destinados al San Nicolás Tudela Green Temple (TGT), "una apuesta inédita para vincular la excelencia de la huerta tudelana a la marca de ciudad".

También se prevé la compra de una retroexcavadora mixta para la mejora de caminos y accesos, así como nuevas plantaciones de arbolado y 40.000 euros adicionales para el control y atención de colonias felinas.

En el área de comercio, el programa Vive Tudela regresa en 2026 con nuevos bonos de descuento para dar apoyo al comercio de proximidad.

La actividad industrial contará con 40.000 euros en ayudas al emprendimiento y 80.000 euros para la implantación de nuevas empresas.

El presupuesto destina partidas reforzadas para el mantenimiento de escuelas infantiles, centros de Primaria, la ludoteca, la escuela de música y diferentes actividades educativas. Las ayudas al comedor escolar rozan los 200.000 euros.

En materia festiva, se incrementa en 40.000 euros el presupuesto de Santa Ana, con el objetivo de ampliar la oferta y reforzar la inclusión. Asimismo, habrá una partida específica para cubrir con una carpa el escenario del Queiles.

El área de Juventud y Deporte contempla 100.000 euros para la mejora del 'skate park' de La Azucarera, 200.000 euros para las piscinas de Ribotas, un 35% más en ayudas a entidades deportivas, un aumento del 8% para las Fiestas de la Juventud y 40.000 euros para actividades juveniles a través de la Federación de Peñas.

Toquero ha resaltado que el objetivo es aprobar "unos presupuestos que no dejen a ningún segmento de población sin atender: políticas económicas con la cabeza y políticas sociales con el corazón". Las cuentas incluyen 425.000 euros para atención a personas sin hogar, 120.000 euros para actividades de bienestar social, 30.000 euros para la gestión del comedor social, un 5% más para asociaciones y fundaciones sociales, incluyendo nuevas partidas para la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad y la Asociación Navarra de Autismo (ANA).

En materia de seguridad ciudadana, se destinan cerca de 100.000 euros para equipamientos: nuevo vehículo, pistolas táser, cámaras bodycam y equipos de transmisión. Además, se reformará la zona de baños de la comisaría. El autobús urbano aumentará su dotación para adaptar la oferta a una demanda creciente. La zona azul contará con 600.000 euros para un nuevo pliego, nuevos expendedores y una nueva grúa.

La concejala de Hacienda, Reyes Carmona, que ha desgranado las cifras del presupuesto, ha definido las cuentas como "equilibradas, responsables y diseñadas para cubrir las necesidades reales de la ciudadanía, garantizando estabilidad financiera en un contexto económico que sigue exigiendo prudencia".