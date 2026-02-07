El Ayuntamiento de Tudela restaura el reloj histórico de la Casa del Reloj

Restauración del reloj. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, presentó esta semana el reloj de torre histórico de la ciudad, recientemente restaurado y ubicado en la tercera planta de la Casa del Reloj, culminando así un largo proceso de investigación, conservación y puesta en valor de una de las piezas más relevantes del patrimonio industrial tudelano.

La iniciativa tuvo su origen en un proyecto elaborado por estudiantes del IES Valle del Ebro. La restauración ha sido realizada por el relojero corellano José Latorre, con un coste total de 2.500 euros. Los trabajos han incluido el desmontaje, desengrasado y limpieza de todos los componentes, la reparación de los elementos dañados, la colocación de un nuevo juego de agujas para la esfera frontal, así como el pulido, pintado y montaje del reloj.

El alcalde destacó durante la presentación los valores de los alumnos del IES Valle del Ebro, cuyo trabajo escolar fue el primer paso para que hoy se pueda disfrutar de este reloj restaurado: "Recuperamos un reloj, sí, pero también celebramos la curiosidad de unos jóvenes que nos recuerdan que cuidar la historia es tarea de todos. Ese interés y esa pasión son, sin duda, lo más valioso que ha surgido de este proyecto".

"Desde el Ayuntamiento -añadió- seguiremos apoyando iniciativas como esta, que unen educación, participación y conservación de nuestra historia".

FRUTO DE UN PROYECTO DEL IES VALLE DEL EBRO

El origen de esta iniciativa se remonta al año 2023, cuando desde el Bachillerato de Investigación del Instituto de Enseñanza Secundaria Valle del Ebro se desarrolló un proyecto con el objetivo de estudiar, conservar y restaurar el reloj de la Casa de la Ciudad, situada en la Plaza de los Fueros. El 16 de enero de 2024, los estudiantes presentaron el proyecto, titulado 'Proyecto de conservación y restauración del reloj de torre del Ayuntamiento de Tudela', al alcalde Alejandro Toquero.

Para la elaboración del trabajo, el alumnado contó con la colaboración de Luis Miguel Domínguez Cavero (UPNA), Javier Moreno Zuazu, relojero; Ana Redín Armañanzas y Berta Balduz Azcárate, de la Institución Príncipe de Viana; y Beatriz Pérez Sánchez, archivera del Ayuntamiento de Tudela.

Los estudiantes autores del proyecto -Javier Campo Campo, Daniel Miguel Martín y Pablo Sangüesa Hernández- recibieron en abril de 2024 una Mención Extraordinaria en la XVIII edición del Concurso Nacional 'Si eres original, eres de libro'. El equipo estuvo coordinado por Ana Carmen Chueca Malo y Pablo Ijalba. De cara al presupuesto municipal de 2025, la archivera municipal había previsto la partida necesaria para acometer la restauración del reloj, un gasto que finalmente ha sido asumido por el Ayuntamiento de Tudela.

A finales del pasado año se encargó el trabajo al relojero corellano José Latorre, responsable de devolver el esplendor a esta importante pieza patrimonial.

El reloj es un bien del patrimonio local de carácter industrial, fabricado en 1885 por la empresa Viuda de Murua, en Vitoria. Se trata de un reloj de torre mecánico instalado por Eduardo Ruiz de Arcaute, perteneciente a la firma fundada en 1854 por Ignacio Murua bajo el nombre Relojes y Campanas Murua de Vitoria. La adquisición del reloj fue aprobada en 1884, tras un decreto favorable de la Diputación, y su compra e instalación supuso un gasto de 4.000 pesetas, aprobado en abril de 1885.

En junio de ese mismo año se informó al pleno municipal de su colocación en la entonces Plaza de la Constitución, actual Plaza de los Fueros. A lo largo de su historia, el reloj fue objeto de diversas reparaciones documentadas en 1899, 1939 y 1946. Desde 1939, su mantenimiento estuvo a cargo del relojero tudelano José Villar y, posteriormente, de Javier Moreno Zuazu. La maquinaria fue retirada entre 2010 y 2011, durante las obras de rehabilitación de la Casa de la Ciudad, y trasladada a las instalaciones de la Brigada Municipal, donde ha permanecido hasta su restauración en 2025.