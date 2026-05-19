Ayuntamientos gobernados por UPN alegan contra la ubicación de la estación del TAV en el casco urbano de Tudela

PAMPLONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamientos gobernados por UPN en la Ribera han presentado varias alegaciones al Estudio Informativo Complementario planteado por el Ministerio que prevé ubicar la futura estación del Tren de Alta Velocidad en el mismo emplazamiento que la actual, en el centro del casco urbano de Tudela.

Además de las presentadas por el ayuntamiento de la capital ribera, han presentado también alegaciones los ayuntamientos de Cintruénigo, Castejón, Cascante, Arguedas, Fitero y Cadreita.

En el documento remitido al Gobierno de España, dentro del trámite de información pública abierto, las citadas entidades locales solicitan que se valore de "forma completa, objetiva y comparativa las alternativas exteriores al casco urbano", al entender que presentan "mayores ventajas funciones, territoriales, intermodales y estratégicas para el conjunto de la comarca y su área de influencia".

Así, sostienen que la infraestructura no debe diseñarse solo para la demanda actual del casco urbano de Tudela, sino para el conjunto de la Ribera ampliada, incluyendo usuarios de municipios navarros y de provincias limítrofes. Se impugna la solidez de las conclusiones que descartan afecciones relevantes al tráfico urbano derivadas de una estación integrada en el centro de la ciudad, según ha indicado UPN en una nota.

Además, alegan que el análisis comparativo no puede considerarse completo si no incorpora adecuadamente la conexión con autobuses interurbanos, lanzaderas, aparcamientos disuasorios y futuras soluciones de movilidad de media y larga distancia. Otra de las alegaciones, ha expuesto la formación regionalista, cuestiona la valoración positiva del bypass si no se acompaña de una proyección seria sobre la evolución del tráfico de mercancías, los trenes interoperables y los impactos acústicos, ambientales y de seguridad, especialmente en horario nocturno.

Finalmente, alegan que la decisión sobre la estación debe atender al crecimiento futuro de Tudela, a la evolución del sistema urbano-comarcal y a la oportunidad de ordenar el territorio en torno a "una infraestructura moderna, accesible y escalable".

UPN ha manifestado que aboga por una "Ribera cohesionada, bien conectada y con capacidad de crecimiento, en la que las grandes infraestructuras se planifiquen desde una visión territorial amplia y no desde planteamientos parciales". "Sólo así será posible garantizar la accesibilidad, la eficiencia y la igualdad de oportunidades entre todos los municipios, lo que exige que la estación de Alta Velocidad de Tudela responda a un enfoque verdaderamente comarcal y al servicio del conjunto de la Ribera", ha añadido.