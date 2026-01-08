Aznal dice que los cambios en el Gobierno serán "positivos" si "garantizan el cumplimiento" de los acuerdos con EH Bildu

Archivo - La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha afirmado que los cambios anunciados este jueves por la presidenta María Chivite en el Gobierno foral "serán válidos y positivos siempre y cuando sirvan para garantizar el cumplimiento de los acuerdos suscritos con EH Bildu" y para "dar un nuevo impulso a la legislatura con más ambición".

En declaraciones a los medios de comunicación, Aznal ha destacado que "falta más de un año para que esta legislatura finalice y el Gobierno de Navarra tiene importantes acuerdos suscritos con EH Bildu", cuyo cumplimiento, ha destacado, servirá "para afrontar mejor los importantes retos que tenemos".

En este sentido, ha confiado en que estos cambios en el seno del Gobierno sirvan para que los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo foral y EH Bildu "se cumplan en tiempo y forma". Así, ha afirmado que estos cambios será "positivos si sirven para impulsar con más ambición las políticas públicas y las grandes transformaciones que necesita Navarra".

Laura Aznal ha destacado que los objetivos de EH Bildu durante este año se centrarán en "incrementar los esfuerzos para garantizar el derecho a la vivienda, unas pensiones dignas y el fortalecimiento de los servicios públicos". También para "avanzar en favor de la transparencia en la gestión pública y de la ejemplaridad política" a través de la comisión de investigación en el Parlamento de Navarra sobre las adjudicaciones públicas realizadas por el Ejecutivo foral.

Aznal ha puesto en valor "la cooperación entre las diferentes fuerzas progresistas para, más allá de los intereses partidistas, poner en el centro las necesidades de la ciudadanía navarra". Por eso, ha exigido al Gobierno de Navarra que "lleve a cabo las medidas ambiciosas que estén a la altura de este momento".

Laura Aznal no ha querido entrar a valorar los cambios en el seno del Gobierno foral señalando que los nombres "no son tan importantes como las actuaciones o las políticas que se lleven a cabo".

Preguntada si considera que debería haber habido cambios en el Departamento de Cohesión Territorial a raíz de los sobrecostes en los túneles de Belate, Aznal ha indicado que "ya interpelamos a la presidenta" sobre "cómo se dirimían las responsabilidades diferentes que hubiera" en esta cuestión, "y así lo hizo" -en referencia al cese del director general de Obras Públicas-.