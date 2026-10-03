Aznal (EH Bildu) apuesta por "consolidar las mayorías progresistas" en Navarra

Laura Aznal, candidata de EH Bildu a la Presidencia de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de EH Bildu a la Presidencia de Navarra, Laura Aznal, ha destacado que "es el momento de pasar del cambio a la transformación" y ha apostado por "actualizar y consolidar las mayorías progresistas que ya existen en esta tierra" y por "alcanzar formas de gobierno que puedan responder mejor ante todos los retos que tenemos por delante".

La candidatura de Aznal, junto con la de Joseba Asiron a la Alcaldía de Pamplona, ha sido presentada oficialmente este sábado en un acto político de la coalición abertzale en el pabellón Navarra Arena de Pamplona, que ha contado con la participación del secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

En su intervención, Aznal ha destacado que "la disyuntiva que se nos presenta es: o la fractura social, el odio, la crispación, el recorte de derechos, el recentralismo y el autoritarismo, o mayor cohesión social, más derechos y libertades, más autogobierno y más autonomía". Esta segunda opción, ha dicho, es la que representa EH Bildu, que ha demostrado que "hay otro modo de hacer las cosas poniendo en el centro a la gente y sus necesidades".

Ha defendido que es el momento de "respuestas innovadora y valientes", especialmente en la vivienda. "No podemos consentir que en Navarra 500 familias estén a punto de perder sus casas. La vivienda no es un negocio, es un derecho básico" para construir una "vivienda digna", ha manifestado. Una situación, ha reprochado, consecuencia de "políticas que han permitido mercadear con un bien de primera necesidad que debe ser un derecho para todas las personas".

Laura Aznal ha destacado que en esta legislatura se han dado "avances" en materia de vivienda en los que EH Bildu "ha sido parte activa", como las zonas tensionadas, la limitación de alojamientos turísticos, el impulso de vivienda social y medidas para facilitar su acceso a personas vulnerables. Ha defendido que "es totalmente necesario intervenir el mercado -de la vivienda- cuando los derechos de la gente están en cuestión" porque "regular es poner el derecho de las personas por delante de los intereses especulativos" y "los intereses privados de unos pocos".

En este sentido, ha censurado el voto en contra de UPN a los decretos de vivienda este viernes en el Congreso de los Diputados y ha acusado a los regionalistas de estar "con los grandes tenedores, rentistas y los fondos buitre".

Aznal ha destacado que "vamos a seguir trabajando sin descanso para que los navarros tengan garantizado el acceso a la vivienda" y ha reclamado al Gobierno de Navarra "pasos valientes" y que declare toda Navarra como zona tensionada: "toca seguir empujando de la mano de la movilización social".

Por otro lado, ha advertido de que el "miedo, la rabia, la desesperanza, alimentan el auge de la extrema derecha" y ha subrayado que "lo más radical es nuestra ilusión, nuestra determinación, la defensa de los derechos democráticos". "No vamos a alimentar el pesimismo ni instalarnos en la resignación", ha subrayado.

Laura Aznal se ha mostrado dispuesta a "ponernos manos a la obra" y ha resaltado que "es el momento de pasar del cambio a la transformación". Así, ha apostado por una Navarra "de acuerdos sólidos e innovadores, por actualizar y consolidar las mayorías progresistas que ya existen en esta tierra" y por "alcanzar formas de gobierno que puedan responder mejor ante todos los retos que tenemos por delante". La coalición abertzale, ha destacado, es "la garantía de que los avances no se van a detener".

ASIRON: "CONSENSUAR NO DEBILITA Y ACORDAR TE DA MÁS FUERZA"

Por su parte, Joseba Asiron, que optará a revalidar la Alcaldía de Pamplona en los próximos comicios locales, ha afirmado que cuando llegó a la Alcaldía, tras prosperar una moción de censura contra UPN, se encontró una "ciudad bloqueada y paralizada, sin presupuestos durante años" y "claramente marcada por la improvisación, la imposición, el desprecio por las mayorías" y "las minorías".

Ha destacado que su gobierno municipal ha demostrado que hay "otra manera de hacer las cosas con responsabilidad, honestidad y generosidad", buscando "acuerdos con quien no piensa como tu". Lo que ha permitido la puesta en marcha de "docenas de proyectos" para "mejorar la vida de la gente". Lejos, además, "de los estrambotes y las 'ayusadas'", demostrando que "no todos los partidos ni todos los políticos son iguales".

"Hemos aprendido que consensuar no debilita, negociar no te hace más vulnerable y acordar te da más fuerza y más legitimidad", ha resaltado. Un modelo "totalmente exportable" que es "de momento la única manera en la cual se puede conseguir un gobierno municipal progresista en Pamplona". "Nunca más, por favor, vuelva a ocurrir que la derecha minoritaria se valga para gobernar de la incapacidad de las fuerzas progresistas mayoritarias", ha expresado.

Por otro lado, frente a los discursos que tratan de "asustar" ante el "fascismo", ha destacado que Pamplona ha puesto "pie en pared: ni vamos a permanecer indiferentes ni nos vamos a acobardar. Pamplona enfrentará al fascismo con más acogida, con más cuidados, con más igualdad, con más pluralidad y con más respeto". "Iruña será dique, refugio y más que nunca una ciudad para todas y para todos", ha concluido.