El Banco de Alimentos de Navarra busca crear una comunidad de personas donantes que colaboren de forma periódica

Presentación de la iniciativa 'Alimentando esperanzas' - FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco de Alimentos de Navarra (BAN) ha puesto en marcha 'Alimentando esperanzas', una iniciativa destinada a crear una comunidad de personas donantes que colaboren de forma periódica con la entidad.

A través de una nueva herramienta digital, cualquier persona podrá elegir la cantidad que desea aportar y la periodicidad de su donación, domiciliándola directamente en su cuenta bancaria y convirtiéndose así en 'socio solidario' de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra.

La iniciativa nace "con una idea sencilla: las necesidades alimentarias no se concentran únicamente en las fechas en las que se celebran las grandes campañas de recogida", sino que "están presentes todos los días del año".

Por ello, el BAN quiere "complementar la imprescindible solidaridad puntual de la ciudadanía navarra" con una "base de personas que decidan acompañar su trabajo de manera continuada".

La nueva plataforma permite realizar aportaciones "adaptadas a las posibilidades de cada persona": 5, 10, 15, 25 euros al mes o cualquier otra cantidad que el donante considere. No se trata de "buscar necesariamente grandes aportaciones", sino de "conseguir que muchas personas puedan contribuir con pequeñas cantidades mantenidas en el tiempo".

PLANIFICAR LA AYUDA

Contar con una base de donaciones periódicas "aporta al Banco de Alimentos algo especialmente importante para su funcionamiento: previsibilidad".

"Saber que cada mes existe una cantidad estable de recursos permite anticipar necesidades, planificar las compras de aquellos productos básicos que escasean, mantener la actividad durante todo el año, reducir la dependencia de las campañas puntuales y responder con mayor rapidez ante nuevas necesidades", han explicado.

Los fondos obtenidos a través de 'Alimentando esperanzas' se destinarán a la adquisición de alimentos básicos "de alto valor nutritivo" que permitan complementar los productos recibidos mediante donaciones de particulares y empresas, recuperación de excedentes o campañas de recogida.

La capacidad del Banco de Alimentos para sumar estas aportaciones económicas a los alimentos donados y recuperados, la logística, las instalaciones, el voluntariado y la colaboración de las entidades sociales "permite que cada euro se integre en una red mucho más amplia de ayuda".

"Una aportación económica al Banco de Alimentos no se limita a comprar alimentos: se incorpora a toda una red que permite multiplicar su impacto", explica la Fundación.

MÁS DE 18.000 PERSONAS ATENDIDAS EN NAVARRA

La campaña se pone en marcha "en un contexto en el que, pese a la buena situación económica general de Navarra, miles de personas y familias continúan encontrando dificultades para cubrir adecuadamente necesidades tan básicas como la alimentación".

En 2025, "la tasa AROPE situó al 16,5% de la población navarra en riesgo de pobreza o exclusión social". "El coste de la vida, la precariedad laboral o el elevado peso de la vivienda en las economías familiares son algunos de los factores que mantienen situaciones de vulnerabilidad incluso en hogares en los que existen ingresos procedentes del trabajo", han señalado.

La propia experiencia del Banco de Alimentos "muestra esta realidad", ya que durante 2025 distribuyó 2.171 toneladas de alimentos y atendió a 18.276 personas en Navarra.

El BAN recuerda que su labor "no pretende sustituir la responsabilidad de las Administraciones Públicas ni los sistemas de protección social", sino que su función "es complementaria y se desarrolla en colaboración con una extensa red formada por instituciones, entidades sociales, empresas, personas donantes y voluntariado".

La Fundación trabaja, además, para evitar el desperdicio alimentario, recuperando alimentos aptos para el consumo que de otra manera podrían perderse y "contribuyendo así a un modelo de aprovechamiento más responsable y sostenible".

INCORPORACIÓN DE VOLUNTARIADO

La Fundación Banco de Alimentos de Navarra también ha reclamado incorporar nuevas personas voluntarias a su actividad cotidiana, ya que el voluntariado "constituye la esencia" del modelo del Banco de Alimentos.

La Fundación dispone de una estructura profesional "mínima para garantizar la coordinación y continuidad de la actividad", pero "son las personas voluntarias las que hacen posible buena parte de la logística, preparación, gestión y distribución diaria de los alimentos".

Actualmente, el BAN mueve 2.171 toneladas de alimentos gracias al trabajo de 156 personas voluntarias en sus sedes de Pamplona y Tudela y al apoyo de otras 933 personas voluntarias pertenecientes a las entidades de reparto de toda la Comunidad foral.

El paso del tiempo "hace que muchas personas voluntarias terminen sus ciclos de colaboración y obliga a garantizar un relevo que permita mantener la actividad".

Por ello, el BAN necesita actualmente nuevas incorporaciones, especialmente en Pamplona, y quiere "abrir la puerta a perfiles muy diversos: personas jubiladas, profesionales que dispongan de algunas horas libres, estudiantes o cualquier persona que quiera aportar tiempo, experiencia y conocimientos".

CONDUCTORES, CARRETILLEROS Y APOYO EN ALMACÉN

Entre las necesidades "más urgentes" se encuentran distintos puestos relacionados con el funcionamiento del almacén. La Fundación busca conductores, carretilleros y personas que puedan colaborar en la preparación de pedidos, clasificación y etiquetado de alimentos.

También son necesarias personas que puedan aportar experiencia en ofimática, seguridad alimentaria, atención y comunicación telefónica, marketing, captación de fondos y otros ámbitos profesionales, ya que "prácticamente cualquier trayectoria profesional puede convertirse en una forma de ayudar".

Además, el BAN continúa necesitando la participación de numerosas personas para sus grandes campañas de recogida, en las que el voluntariado puntual "permite estar presente en establecimientos comerciales de toda Navarra y movilizar a la ciudadanía".