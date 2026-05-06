Barcina dice que Servinabar se constituyó cuando ella ya no era presidenta: "No hay ninguna adjudicación de mi Gobierno"

La expresidenta del Gobierno de Navarra Yolanda Barcina, comparece ante la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas, en el Parlamento de Navarra, a 6 de mayo de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Gobierno de Navarra Yolanda Barcina (UPN) ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación sobre adjudicación de obra pública del Parlamento foral y ha afirmado que la empresa Servinabar se constituyó cuando ella ya no era presidenta del Gobierno foral y que, por tanto, "no hay ninguna adjudicación realizada por el Gobierno de Navarra ni con dinero público realizada en el mandato en el que soy presidenta".

Barcina ha comparecido en comisión para dar explicaciones sobre la adjudicación de obra pública en la legislatura entre 2011 y 2015, cuando ella presidió el Ejecutivo foral, y ha expuesto que, tras recibir la citación del Parlamento foral, acudió a la causa del Tribunal Supremo sobre el 'caso Cerdán' y "veo que hay una empresa, especialmente citada, que es Servinabar" y que "dice la Fiscalía Anticorrupción que es una empresa creada 'ad hoc' para lucrarse con obras públicas".

Ha señalado la expresidenta que comprobó entonces cuándo se constituyó Servinabar y vio que fue el 4 de septiembre del 2015, cuando ella dejó de ser presidenta del Gobierno el 22 de julio de ese mismo año. "En ese sumario se está investigando principalmente a una empresa creada 'ad hoc' para lucrarse que se constituye 44 días después de dejar de ser presidenta", ha manifestado.

Barcina ha aseverado además que "en esa causa no hay ninguna adjudicación realizada por el Gobierno de Navarra con dinero público en el mandato en el que soy presidenta". "Y en ese sumario tampoco aparecen ni citado ni involucrado ningún miembro de mi Gobierno", ha aclarado, para afirmar que "dicho esto aquí estoy con el respeto que siempre he tenido a esta Cámara".

"NO ESTABA EN MIS PLANES"

La expresidenta navarra ha señalado, tras ser preguntada por UPN, que en sus planes "no estaba venir a este Parlamento en el año 2026" porque "yo dejé la política voluntariamente en el año 2015 por motivos estrictamente personales, nada que ver con los políticos". "O sea, me marché hace más de una década. Por eso no estaba previsto para mí venir en el año 2026 a este Parlamento", ha expuesto.

Barcina ha señalado que, tras dejar de ser presidenta, "volví a mi cátedra de la Universidad Pública de Navarra, que había ganado por oposición antes de entrar en este mundo que he compartido con todos ustedes, y me fueron también saliendo otras cosas como que al poco tiempo fui elegida académica de número de la Real Academia Nacional de Farmacia". Según ha expuesto, lo que ha hecho en estos once años son cuestiones "alejadas de la política".

"Y tan alejada de la política que ustedes no verán declaraciones políticas mías en estos once años, porque ha sido de forma voluntaria esa decisión, y no porque no me hayan pedido entrevistas, porque me las han pedido en momentos claves", ha explicado.

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha indicado que "para nosotros todas las legislaturas no han sido iguales". "Hay unas diferencias enormes en la legislatura 2011-2015, con la legislatura 2015-2019 y con la de 2019 en adelante; en la suya, en la legislatura 2011-2015, en el proyecto de Mina Muga, que aparece en el informe de la UCO, se realiza una tramitación administrativa únicamente, no se adjudica ninguna obra pública a la UTE que está siendo investigada hoy por, presuntamente, conformar una trama corrupta. No hay denuncias tampoco, no hay registros, no hay detenciones", ha dicho, para opinar que si Barcina no hubiera sido una presidenta de UPN, "si hubiera sido presidenta por otra formación política, hoy no estaría aquí". "Porque no hay motivos para hacerla comparecer", ha opinado.

El portavoz del PSN, Javier Lecumberri, ha señalado que la UCO de la Guardia Civil iniciaba todas sus investigaciones en torno al año 2012 con distintas obras, y ha preguntado a Barcina "someramente" sobre algunos proyectos, pero ha precisado que da "por hecho que no está implicada en absolutamente nada". "No es que lo dé por hecho el Partido Socialista, ni yo personalmente, sino que a los hechos nos remetimos como con el resto de obras y el resto de situaciones que hemos estado aquí investigando", ha explicado.

Así, Lecumberri le ha preguntado por las reuniones que el que fuera CEO de Geoalcali, empresa impulsora del proyecto Mina Muga, afirmó que había mantenido con ella, sobre lo que Barcina ha respondido: "He visto la foto de ese señor en el diario y es como si no lo hubiese visto nunca, pero si él dice que ha estado conmigo, pues habré estado, ningún problema, aunque yo no lo recuerde".

Barcina ha explicado que no recordaba cómo fueron los inicios de este proyecto, pero ha señalado que "una presidenta recibe a todo aquel que tiene algún interés por la Comunidad". "Eso es básico y va a generar riqueza, porque la riqueza la generan los empresarios, los autónomos, los que están trabajando", ha indicado.

La expresidenta ha precisado que "una cosa es recibir, que es normal, y otra cosa es lo que pasa después, que tiene que haber un procedimiento administrativo, un expediente que lo sustente, y que intervengan los técnicos para que se cumpla ley". Por tanto, ha señalado que en el caso de Mina Muga se inició "una tramitación administrativa normal y totalmente técnica". "Es lo que debe hacer la Administración", ha señalado.

Ha afirmado que ella no realizó ninguna intermediación en este proyecto y ha asegurado que se hizo "una mera tramitación administrativa sin intervención política". "Lo explicó fenomenal la consejera Lourdes Goicoechea, y aprovecho para reconocer su gran valía y su gran honestidad", ha indicado.

LA CONTRATACIÓN EN EL CANAL DE NAVARRA, "IMPECABLE"

Durante la comparecencia, el PSN también ha preguntado a Barcina por el proceso de adjudicación de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra durante su Gobierno, con Javier Esparza como consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

Barcina ha defendido que este procedimiento fue "impecable" y ha expresado su "confianza total en la gestión de Javier Esparza cuando era consejero conmigo, igual que con la consejera Lourdes Goicoechea, y en todo lo que hayan dicho estoy de acuerdo, porque lo hicieron bien".

Javier Lecumberri le ha cuestionado por el hecho de que Javier Esparza, como consejero, trasladara la recomendación del Gobierno a la mesa de contratación de dicha obra de que valorase incorporar nuevos informes, en este caso técnicos, de colegios profesionales, que estuvieran vinculados con la infraestructura.

Yolanda Barcina ha afirmado que "los controles siempre son buenos para evitar corrupción" y ha subrayado que la mesa de contratación del Canal fue "impecable".

Por otro lado, la expresidenta ha manifestado que no recuerda que conociera que la empresa de la que era directivo Francisco Iribarren, quien había sido vicepresidente del Gobierno de Navarra con UPN, se hubiera presentado a esta licitación -de la que resultó finalmente adjudicataria. "Yo nunca he preguntado y nunca he sabido qué empresas se presentaban a una licitación, nunca preguntaba y nunca sabía, lo podrán decir los que han formado parte de distintas mesas. No era mi competencia, no debía. Todos los consejeros tenía una directriz clara, cumplimiento estricto de la ley, y eso es que cada uno esté en sus funciones. Yo nunca he entrado, no me ha interesado nunca quién se presentaba. Sí me ha interesado que ganase el mejor", ha indicado.

Lecumberri ha querido puntualizar que la "licitación de 158 millones del Canal acaba en manos de una empresa de la que hace tres meses es directivo un exvicepresidente de Gobierno de UPN" y ha afirmado que "esta reflexión, con muchos menos datos, la hemos escuchado aquí varias veces, que María Chivite dio 75 millones a la empresa de Santos Cerdán, así, textual". El parlamentario socialista ha considerado que ambas ideas serían "falsas".