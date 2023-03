Barkos (Geroa Bai) cree que ha faltado "ambición", "ritmo" y "defensa del interés general" en la dirección del Gobierno

PAMPLONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Geroa Bai a la Presidencia del Gobierno foral, Uxue Barkos, ha realizado un balance de la actual legislatura, liderada por el PSN con el apoyo de Geroa Bai y Podemos, en la que a su juicio ha faltado "ambición", "ritmo" y "defensa del interés general" por parte de la dirección del Gobierno.

"Este es el Ejecutivo por el que Geroa Bai apostó desde el primer momento de esta legislatura, progresista y plural, pero en el balance final hemos de decir que, siendo así en su composición, en el liderazgo del día a día ha fallado claramente la firmeza en la defensa del autogobierno y la firmeza en la defensa del interés general de la ciudadanía. No basta con invocar el bien común, hay que liderar con vocación, con firmeza y convicción los intereses generales de la sociedad navarra, incluso cuando no coinciden con los de otras instituciones o entidades", ha indicado.

En una rueda de prensa ofrecida este viernes, Barkos ha reconocido que cuestiones como la pandemia o la guerra en Ucrania han marcado la legislatura, si bien ha advertido de que ambas circunstancias "no pueden ser el parapeto para explicar la falta de ritmo que, en algunos casos, ha marcado la acción del Gobierno en estos cuatro años".

En cuanto a los aspectos negativos, Barkos ha considerado que "la decisión del PSN de no apoyar la creación de la agencia de transición energética, tal y como mandata la ley, es un ejemplo emblemático". "Navarra tiene la misma dependencia que el resto de Europa en materia energética, utilicemos el autogobierno para fortalecernos gestionando energías renovables también desde nuestras instituciones", ha dicho.

También ha criticado la "falta de ambición" en el ámbito sociosanitario. A su juicio, la pandemia "tuvo una respuesta positiva" pero "cuando hemos salido del centro de la crisis ha llegado el bloqueo", ya que, entre otras cuestiones, "seguimos sin ley de Salud, sin un plan cierto de revisión de Atención Primaria para fortalecerla y adaptarla a las nuevas necesidades". "Esto es tiempo perdido", ha indicado, tras subrayar que también sigue "sin desarrollar plenamente la ley de renta garantizada".

Por otro lado, ha señalado que la sido una legislatura "baldía" en una materia de "especial sensibilidad", como es la despoblación. "Contamos esta legislatura, y lo aplaudimos desde el primer momento, con una dirección general específica, pero nos encontramos, cuatro años después, que ha estado completamente vacía de contenido", ha manifestado, para a continuación apuntar que "no podemos estar de acuerdo con esta falta de ambición mostrada por el Gobierno".

Como aspecto positivo, Barkos ha mencionado las transferencias a Navarra de las competencias de Ingreso Mínimo Vital, Sanidad penitenciaria y Tráfico, y ha mostrado su "más absoluta satisfacción". Sin embargo, ha subrayado que "el cumplimiento de la Lorafna no puede quedarse aquí". "Nos preocupa que en esta recta final de legislatura, las celebraciones nos hagan olvidar que las transferencias tienen un recorrido largo", ha indicado, tras criticar que durante la legislatura, el Gobierno de Chivite "no ha iniciado proceso ninguno" para la transferencia de nuevas competencias.

También ha valorado la aprobación de la ley de Vivienda o la de Cambio Climático, así como el impulso "esencial" dado a la economía circular, o los "nuevos lazos generados entre socios de la Eurorregión en torno a una materia esencial como es la economía social". En temas como la promoción del euskera o la reivindicación de la memoria histórica, Barkos ha asegurado que Geroa Bai "va a seguir siendo referente político".

Por todo ello, ha mostrado su "satisfacción" por que un Gobierno "progresista y plural haya dado continuidad a la etapa ilusionante que iniciamos en el año 2015", pero ha añadido que "no nos quedamos en la autocomplacencia". "Allá donde en estos años ha faltado firmeza en la defensa de nuestros intereses, Geroa Bai se compromete a recuperarla", ha dicho.

En respuesta a los medios de comunicación sobre la encuesta dada a conocer este mismo viernes por el PSN -en la que EH Bildu superaría a Geroa Bai y se colocaría como tercera fuerza con 8 parlamentarios, mientras que la coalición bajaría a 7-, Barkos ha señalado que "no hay otra encuesta que dé esos resultados a Geroa Bai".

"Han sido publicadas muchas y las formaciones políticas tenemos otras tantas", ha señalado, tras incidir en que "no hay encuestas, ni en los medios ni en los partidos, que den esos resultados que el Partido Socialista está empeñado, una y otra vez, en otorgarle a Geroa Bai". "La tendencia de todas las encuestas no dice eso con respecto a Geroa Bai ni al resto de formaciones. Yo creo que más bien esto no es una tendencia sino la tendencia del deseo socialista. Mucho nerviosismo, mucha debilidad y una equivocación. Lo digo con afecto a quienes a día de hoy son nuestros socios de Gobierno, pero demasiada debilidad y nerviosismo se expresa en estas posiciones", ha afirmado.

En relación con el hecho de que el balance realizado pueda ser una "autocrítica", ya que la coalición forma parte del propio Gobierno, Barkos ha respondido que "no, estaba hablando únicamente de la falta de valentía y liderazgo de la dirección del Gobierno".

Preguntada sobre si en las próximas elecciones les va a "pasar factura" haber sido socio del PSN, Barkos ha respondido que "todas las acciones de las formaciones políticas pasan factura y las examina la sociedad". Tras apuntar que "situaciones como las de lealtad con la que Geroa Bai ha trabajado estos años en el ámbito del Gobierno" pudiera hacer pensar "o desear" a "algunos" que la coalición ha quedado "desdibujada", ha asegurado que Geroa Bai "mantiene clarísimamente su personalidad política".

Sobre si adoptaría la misma decisión que hace cuatro años, Barkos ha respondido que "nuestra ambición es encontrarnos en este mismo Gobierno, pero dirigiéndolo". "Desde luego, corregiríamos algunas de las cuestiones que hemos visto estos cuatro años", ha indicado.

Preguntada sobre si en las próximas elecciones en Geroa Bai van a estar "condenados" a pactar con el PSN, Barkos ha indicado que "condenados, no, siempre hemos tendido la mano al PSN". "Vamos a proponer a la ciudadanía continuar con un Gobierno progresista y plural, pero en este caso liderado por Geroa Bai", ha apuntado.

En cuanto a la postura "crítica" mostrada por Geroa Bai en su balance, Barkos ha indicado que han sido "críticos y severos en muchos ámbitos", pero que han mostrado "reconocimiento absoluto en otros muchos". Además, ha asegurado la coalición ha trabajado de forma "leal", trasladando cuestiones a sus socios "en el ámbito de la comunicación interna y en la no generación de ruido", pero que cuando "llega el momento del balance final" han de compartir ciertos aspectos con la opinión pública.