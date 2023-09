Begoña Alfaro aboga por el "consenso" en la política de vivienda para garantizar este derecho a "todos"

Ha comparecido en el Parlamento foral para explicar los retos de su departamento en la actual legislatura



PAMPLONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha manifestado que "sólo una política de vivienda consensuada, duradera y comprometida podrá garantizar que en Navarra el derecho a la vivienda sea una realidad para todos y todas". "Si algo tenemos claro es que este reto es tan grande y profundo que necesita obligatoriamente de consenso y alianzas entre todos y todas para avanzar", ha aseverado.

Alfaro ha comparecido este viernes en comisión parlamentaria para explicar los retos de su departamento en esta legislatura y ha incidido en que cuando habla de consenso se refiere a "todas las fuerzas políticas sin excepción, instituciones (desde universidades, colegios profesionales a mundo sindical), así como las administraciones públicas de todos los niveles".

Según ha continuado, "tejer alianzas y acuerdos será, por tanto, una línea de trabajo prioritaria de las políticas de vivienda que marcará el enfoque nuevo que queremos incorporar en esta legislatura: el diálogo permanente con todos los actores implicados será nuestra seña de identidad".

Alfaro ha señalado que "cambiar profundamente un modelo de vivienda tan arraigado económica, política y culturalmente requiere de un cambio estructural en las políticas de suelo, vivienda y rehabilitación". "Tenemos la obligación de plantear alternativas audaces, rigurosas y sostenibles que permitan incorporar las políticas de vivienda como un pilar más del Estado de Bienestar", ha expuesto.

Ha hablado de cinco ejes de trabajo en su departamento como "aumentar la inversión pública en vivienda hasta equipararnos a la media europea, dotando de recursos y operatividad al conjunto de instrumentos orientados a dicho fin, desde la promoción hasta fórmulas como el tanteo y retracto, bolsa de alquiler, cesión de suelo o vivienda vacía entre otros".

Un segundo eje, ha dicho, pasa por la creación de una red de oficinas de vivienda a modo de ventanilla única de servicios, el desarrollo del registro de contratos de alquiler, "pero que este sea operativo y con capacidad de gestión de fianzas", así como el registro de viviendas deshabitadas y, sobre todo, "una sólida y rigurosa producción y gestión de datos que permita el diseño y el seguimiento de políticas de vivienda, cuestión que presenta enormes deficiencias en la actualidad".

El tercer eje son las ayudas directas de los programas David y Emanzipa, así como el censo de viviendas de protección, que "son instrumentos clave para prevenir las situaciones de mayor vulnerabilidad residencial". El cuarto eje pasa por "reforzar y ampliar el trabajo con otros actores del sector y de la sociedad civil" y ha indicado que "tendrá también un papel fundamental: el Consejo Consultivo de Vivienda de Navarra inactivo en estos momentos". Y el quinto incluye medidas para hacer frente al actual parque residencial, que ha calificado como "envejecido, obsoleto y de alto consumo energético".

En materia de juventud, Alfaro ha indicado que pondrán en marcha un proceso participativo "lo más amplio y ambicioso posible" para abordar la que será la "medida estrella de legislatura", que es una nueva ley foral de Juventud. "La ley en vigor data de 2011 y sin entrar en consideraciones sobre si es una buena o mala ley, lo que parece obvio a vista de cualquiera es que se trata de una ley desfasada para la juventud de 2023", ha expuesto.

La nueva ley, ha comentado, "debe asumir como derecho de la juventud las nuevas necesidades como son el derecho a la atención integral, con especial énfasis en la salud mental, el derecho a vivienda o alojamiento digno y accesible, el derecho al reconocimiento y al respeto de la identidad de género, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, entre otros".

En políticas migratorias, la consejera ha señalado que abordarán de forma prioritaria la reglamentación necesaria para la aplicación efectiva de la ley contra el Racismo y la Xenofobia. "Reglamentación necesaria para la creación del Consejo Navarro de Lucha contra el racismo y la xenofobia, como órgano consultivo y de participación superior en la Administración Pública Foral en esta materia", ha dicho.

Según ha señalado, "es un tema que nos preocupa, y mucho, porque estamos percibiendo un incremento de las actitudes racistas y xenófobas como lo atestiguan las 161 actuaciones que ha tenido que realizar la Oficina de Denuncias contra el Racismo y la Xenofobia, desde que abrió sus puertas el pasado mes de junio".

El portavoz de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha reprochado a la consejera que "ha renunciado a defender las competencias forales en materia de vivienda" al no recurrir la ley estatal. Y ha indicado que existe "un incremento en la demanda de vivienda asequible histórico" y que "cada año se agrava el problema". "No dispone de los instrumentos necesarios para resolver el problema y sus políticas no podrán centrarse en quienes carecen de vivienda", ha añadido. Sobre políticas de migración, ha dicho que "serán necesarias pero no hace falta la creación de un departamento".

La socialista Arantza Biurrun ha señalado que comparten las líneas de trabajo en el departamento y que "se haga a través del diálogo, consenso y sin ruido". "Es una política continuista y la política de vivienda no puede ser de legislatura, sino estable y sostenida en el tiempo, y hay que supervisarla muy de cerca", ha comentado, para valorar las políticas en migración y juventud, con "una apuesta firme para la igualdad de oportunidades".

Desde EH Bildu, Irati Jiménez ha comentado que su grupo no comparte la separación de Vivienda de la política de Ordenación de Territorio porque "una efectiva política de vivienda ha de contar con el suelo". "Tenemos nuestra propia ley, que habrá que seguir desarrollando, no podemos conformarnos con ello porque hablamos de un ámbito tan amplio que abarca diferentes departamentos", ha dicho, para añadir que "tendremos que adaptarnos en aquellos aspectos que la ley estatal mejora de nuestra ley".

Por su parte, María Solana, de Geroa Bai, ha querido "poner en valor" la continuidad esta legislatura en la política de vivienda y ha manifestado que "Navarra tiene sus necesidades específicas y vamos a mirar desde lo foral y lo local". Por otro lado, ha señalado además que "queremos terminar con la situación del Consejo Navarro de la Juventud, que adolece de que se le preste la atención necesaria; no se puede mirar para otro lado".

La parlamentaria del PPN Maribel García Malo ha indicado a la consejera que "su gestión va a ser continuista, que no es malo ni bueno, pero limitándose a dar continuidad a programas que ya venían desarrollándose". Ha comentado que "es necesario bajar el precio de la vivienda y para ello hay que aumentar la oferta" y ha añadido que "hay que luchar contra la ocupación ilegal siempre y no mirar para otro lado". "Para que el tema de la vivienda funcione, hace falta un liderazgo fuerte", ha afirmado.

El representante de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha defendido que estas políticas "requieren de estabilidad a medio y largo plazo y sería necesario cierto consenso", y ha añadido que "por lo que escuchamos aquí va a estar difícil conseguir acuerdos". "Antes de 2015 no había una política real en vivienda y a partir de 2015 ha empezado una política por lo que vamos a necesitar años para que tenga efecto", ha dicho, para añadir que "es un acierto reunir estas materias" en el departamento.

Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, ha trasladado a Alfaro su "inquietud" por "ser usted quien dirija la consejería al venir del Partido Comunista". "El programa de legislatura se hizo tarde y mal", ha dicho, para añadir que la política de vivienda "parece un corta y pega de la de la anterior legislatura".