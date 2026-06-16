Begoña Alfaro subraya que "combatir los discursos de odio es una tarea que depende de todos"

La consejera Alfaro durante la presentación del proyecto ‘Jóvenes que transforman’ - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

"Combatir los discursos de odio no es una cuestión secundaria ni labor de unos pocos; es una tarea que depende de todas y todos y en la que tenemos que hacer hincapié desde ya". Así lo ha señalado este martes la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, durante la presentación del proyecto 'Jóvenes que transforman', impulsado por la Fundación Ilundain Haritz-Berri y subvencionado por la Dirección General de Políticas Migratorias.

"Los discursos de odio, que hace años permanecían en los márgenes, han encontrado un altavoz, a través de redes sociales, de agitadores o en las propias instituciones, con el que la mentira, el prejuicio y la estigmatización circulan a gran velocidad", ha advertido la vicepresidenta Alfaro, para quien "estos discursos que señalan, deshumanizan y generan conflictos y rupturas sociales son una amenaza para nuestra convivencia".

Para hacerles frente nace 'Jóvenes que transforman', un proyecto que, según ha informado el Gobierno foral, pretende dar respuesta al incremento y la creciente normalización de los discursos y actitudes de odio, que afectan especialmente a jóvenes migrantes y en situación de vulnerabilidad. Jóvenes, como ha explicado Miguel Pérez, responsable de Comunicación de la Fundación Ilundain Haritz-Berri, como los que son atendidos por la entidad impulsora.

"Como entidad social no podemos permanecer indiferentes y creemos que tenemos la responsabilidad de visibilizar la realidad que vemos cada día y convertir a la juventud en protagonista de lo que llamamos un cambio de conversación frente a los discursos de odio", ha expresado Pérez, para desgranar los detalles del proyecto, que cuenta con una subvención de 29.845,11 euros de la Dirección General de Políticas Migratorias.

OBSERVATORIO JUVENIL CONTRA LOS DISCURSOS DE ODIO

En concreto, la iniciativa pretende proporcionar a estos jóvenes herramientas para "identificar, analizar, denunciar y combatir estos discursos". Así, la principal actuación del proyecto será la puesta en marcha de un Observatorio Juvenil contra los Discursos de Odio, en el que participarán jóvenes de las Escuelas de Segunda Oportunidad de Pamplona y Tudela, así como de los programas de Autonomía y Emancipación. Un observatorio que se nutrirá de las comunicaciones que se reciban, respecto a situaciones, mensajes o contenidos de carácter racista o xenófobo, a través de WhatsApp en el teléfono 628298338.

"La participación de la ciudadanía constituye uno de los pilares fundamentales del proyecto, por lo que solicitamos que todas las personas que así lo deseen, cuando sean testigos de una situación de estas características, nos la comuniquen para que desde el Observatorio las podamos analizar y, posteriormente, utilizar en acciones de sensibilización o similares", ha subrayado Pérez.

Además del Observatorio, el proyecto contempla una línea de trabajo específica con empresas y agentes del territorio, promoviendo espacios de diálogo entre juventud y tejido empresarial, y la campaña de comunicación 'Dale la vuelta', orientada a "cuestionar prejuicios y desmontar estereotipos sobre la juventud migrante".

YAYA SEI Y DANA ÁVILA, DOS EJEMPLOS DE ÉXITO

Para desmontar estereotipos y como ejemplo de éxito, han acudido a la presentación de esta mañana Yaya Sei y Dana Ávila, dos jóvenes atendidos por el programa de orientación laboral de la Fundación en colaboración con el departamento de Derechos Sociales.

Yaya Sei (19 años) llegó a Navarra hace tres años desde Gambia. En Marcilla comenzó a estudiar castellano y, más tarde, ya en un piso de autonomía en Tudela, mantuvo claro su interés por la formación como vía para conseguir un empleo en el futuro. Así, ha realizado ya un CP1 de Carpintería, cuenta con el carné de carretillero y también participó en el proyecto Ponte en Marcha, de Fundación Ilundain, donde recibió diferentes formaciones y trabajo aspectos vinculados con las competencias transversales.

Ahora vive en Pamplona y, durante varios meses, trabajó como carretillero en una empresa de logística. Desde hace seis meses trabaja como operario en una empresa del sector de la automoción. Además, hace mucho deporte, se atreve a hablar un poco de euskera y quiere seguir progresando. "Yo he trabajado muy duro pero ahora estoy en una situación muy positiva, por lo que quiero decir a los jóvenes que lo más importante es estudiar y prepararse", ha dicho hoy, para añadir: "Lo primero que hice fue intentar aprender castellano, porque es fundamental para poder comunicarse, y después he querido seguir formándome hasta encontrar un trabajo".

Por otro lado, Dana Ávila es una joven de 20 años procedente de Colombia que, como ha relatado, desde su llegada ha puesto mucho empeño en construir su propio proyecto de vida "y aprovechar todas las oportunidades para seguir avanzando". Así, ha cursado una FP de Grado Básico de Jardinería y Composiciones Florales y, una vez finalizada, ha seguido formándose, estudiando un Grado Medio de Peluquería y Estética, con la intención de poder ejercer en un futuro en su "gran pasión".

TRABAJANDO O ESTUDIANDO

La subdirectora de Infancia, Adolescencia y Familia del Gobierno de Navarra, Amalia Cuartero, ha señalado que, "desde hace unos meses, se han realizado varios proyectos enfocados a reforzar la empleabilidad de los chicos y chicas del sistema de protección de menores". "Para ello se han incorporado a nuestros equipos, a través de la Fundación Ilundain, a una serie de orientadores laborales que están enfocando a estos chicos y chicas hacia el empleo y estamos consiguiendo importantes resultados", ha expuesto.

Cuartero ha explicado que el proyecto se dirige principalmente a jóvenes participantes en los programas de emancipación, destinados a personas de entre 18 y 21 años que se encuentran en su proceso de transición hacia la vida adulta. Según los datos más recientes, de los aproximadamente 130 jóvenes que participan en los programas de emancipación, el 77% se encuentra trabajando o realizando algún proceso formativo, ya sea cursando Formación Profesional, certificados de profesionalidad u otras acciones de formación para el empleo. Por su parte, un 19% se encuentra inmerso en un proceso activo de búsqueda de empleo, mientras que únicamente un 4% permanece pendiente de activación dentro de su itinerario.

Además, ha destacado que, realizando un cruce con los datos de empleo de los menores migrantes del sistema de protección, se puede concluir que más del 42% de los que han llegado a Navarra desde 2019 estaban trabajando a finales el año pasado. Es decir, que no sólo han accedido a un puesto de trabajo alguna vez, sino que se mantienen en el empleo. De unos 420 que han llegado con más de 16 años desde 2019, 180 siguen trabajando. Además, casi la mitad, es decir el 50%, ha tenido algún contrato en este tiempo: más de 207 chicos y chicas han estado trabajando en algún momento. Y de esos contratos, 107 han sido de carácter indefinido, ha expuesto.