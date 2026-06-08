Bildu "denuncia" las detenciones por los disturbios en la UN: "Al fascismo hay que hacerle frente también en las calles"

Archivo - La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha "denunciado" este lunes las detenciones la semana pasada en Pamplona por los disturbios que se produjeron en octubre de 2025 en las inmediaciones de la Universidad de Navarra contra la presencia de Vito Quiles y ha manifestado que "al fascismo hay que hacerle frente también aquí, en las instituciones, pero también, cómo no, en las calles; y no se puede criminalizar".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, Aznal ha señalado que "aquí quien empezó incumpliendo, quien empezó quebrantando y quien empezó provocando fue el ultraderechista Vito Quiles porque pretendía llevar a cabo un acto sin el permiso correspondiente". "Hay veces que se nos olvida eso. El detonante fue la provocación por parte de un ultraderechista", ha indicado.

La portavoz de EH Bildu ha criticado, además de las detenciones, "la desproporcionalidad en la actuación policial" con "un operativo con detenciones en domicilios, en centros estudiantiles, presencia masiva policial y acusaciones totalmente desproporcionadas". "Posteriormente, además, todas las personas detenidas fueron puestas en libertad", ha dicho.

A su juicio, "este tipo de actuación policial tan desproporcionado se está repitiendo con frecuencia en Nafarroa, tal y como sucedió con las cargas policiales injustificadas en el partido Osasuna-Real Madrid de este año y las posteriores detenciones de aficionados y aficionadas". "Pensamos que los movimientos y respuestas antifascistas no se pueden criminalizar ni judicializar, como está haciendo la policía española", ha aseverado.

Así, ha señalado que EH Bildu ha interpelado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que "dé explicaciones en el pleno de este próximo martes en el Senado sobre estas detenciones y sobre la actuación policial". "Desde Euskal Herria Bildu queremos denunciar la criminalización del antifascismo y de la protesta social y reivindicamos el derecho a la movilización", ha continuado, para reclamar que "cesen las actuaciones contra las personas investigadas". "Trasladamos nuestra solidaridad a las personas afectadas", ha apuntado.

Ha incidido Aznal en que "contra el fascismo hay que luchar en las calles, en las instituciones y en todos los sitios" y "no perder de vista cuál fue el detonante de estas movilizaciones porque a veces se nos olvida que fue el señor Vito Quiles quien empezó incumpliendo".

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha respondido a estas declaraciones para afirmar que "se utiliza en este Parlamento la palabra fascista muy a la ligera" y "el único partido que no puede hablar de fascismo es Euskal Herria Bildu, el único partido de todo el arco parlamentario en Navarra y también en España". "Y no puede hablar de fascismo porque sigue defendiendo a terroristas, sigue haciendo los homenajes, los sigue integrando en sus listas electorales, sigue participando de ellos y sigue sintiéndose orgulloso de todo lo que ha significado 50 años de terrorismo en España", ha expuesto.

"¿Hay mayor fascismo que asesinar a quien no piensa como tú?Escuchar a la portavoz de EH Bildu hablar de fascismo resulta hiriente", ha continuado Esparza, quien ha indicado que "me vienen a la memoria las palabras de la presidenta del Gobierno, María Chivite, diciendo que EH Bildu había dado pasos y yo acabo de escuchar a la portavoz de EH Bildu hablar de actuaciones policiales desproporcionadas, de policía española, denunciar la criminalización de colectivos, solidaridad con esas personas... Que María Chivite escuche la intervención de la portavoz de EH Bildu y nos diga si han dado pasos o no".

Esparza ha afirmado que "EH Bildu sigue donde estaba, sigue con los mismos mantras". "Está defendiendo a radicales violentos que evidentemente son detenidos por cometer acciones violentas, no por manifestarse pacíficamente", ha indicado el parlamentario regionalista, que ha censurado que la portavoz de EH Bildu "ha tenido el desparpajo de animar a que se tomen las calles, a que se cometan actos violentos en las calles, a que se quemen contenedores otra vez..., ¿o a qué?".