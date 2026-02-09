La bolsa de aparcamiento de la plaza Orden de Malta en San Juan permanecerá cerrada del 16 al 20 de febrero

Aparcamiento de la plaza Orden de Malta en el barrio de San Juan. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a asfaltar la semana que viene la bolsa de aparcamiento de la plaza Orden de Malta en el barrio de San Juan. Los trabajos comenzarán el lunes 16, por lo que deberán retirarse todos los vehículos aparcados para ese día, y finalizarán el viernes 20 de febrero. Durante esos cinco días de obras, la plaza permanecerá cerrada al tráfico y no se podrá estacionar en ella, aunque se procurará dar acceso a los aparcamientos subterráneos vecinales y al taller mecánico lo antes posible, previsiblemente a partir del miércoles.

La bolsa de aparcamiento de la plaza Orden de Malta cuenta con cerca de 60 plazas de estacionamiento regulado de color naranja. En octubre, se remodeló la entrada al mismo, ampliando el espacio peatonal, con el fin de dotar a la movilidad de mayor seguridad. También se creó una zona verde que, además de aportar dos nuevas posiciones arboladas, cumple función de drenaje urbano sostenible (SUD). Además, se adaptó a normativa vigente la plaza reservada a personas de movilidad reducida que existía en la zona y se recolocó el aparcamiento de motos de forma que se aumentaron las plazas disponibles, según ha informado el Ayuntamiento.

Ahora se va a sustituir totalmente el firme del aparcamiento debido a su actual estado de degradación que se ha ido tratando a base de bacheos y parcheos. Se fresará la campa de aglomerado existente y se repondrá. Los dos primeros días se procederá al asfaltado del aparcamiento y los tres siguientes al pintado de la señalización horizontal. De forma previa, mediante labores de conservación, se van a realizar labores encaminadas a la mejora de la recogida de aguas pluviales en la zona, eliminando la rejilla corrida que existe en la zona y ampliando los sumideros puntuales.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado una autorización de gasto de 40.110,89 euros para acometer estos trabajos. Los llevará a cabo la empresa Viaria Aglomerado SL. Este gasto se articula mediante un contrato derivado vinculado al acuerdo marco 2024 - 2026 de obras de rehabilitación de espacios públicos del Ayuntamiento de Pamplona.